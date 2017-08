Actualitate Serbare câmpenească de Ziua Oituzului de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – ziua de 15 august a avut dublă semnificație pentru majoritatea locuitorilor comunei Oituz – dacă în fila calendarului creștin ortodox este înscrisă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, localnicii au avut motiv de petrecere de Ziua Oituzului Serbarea câmpenească a avut loc pe stadionul comunei Oituz, aflat în apropierea târgului săptămânal. Manifestarea a debutat la ora 15.00, iar ecourile ei se sting în jurul orei 21.00. În programul evenimentului au fost anunțați că vor întreține atmosfera membrii formației vocal-instrumentală „Gabi Comănici taraf-band” Onești, Ansamblul folcloric „Crenguțele Oituzului”(cu soliștii vocali Lorena-Ștefania Bogdănescu, Ștefania Domocoș, Andrada Barote, Larisa Lupu, Mălina Pârjol și Florina Botezatu), Grupul „Ciripel” al Căminului Cultural Oituz, Corul Căminului Cultural Oituz, Ansamblul folcloric „Podureanca” din comuna Poduri, Ansamblul folcloric „Gospodarii de pe Valea Asăului”, comuna Asău. Autoritățile locale au deschis serbarea câmpenească, invitându-i pe oituzeni să participe la spectacolul organizat în cinstea lor. „Sunt mândru că am reușit să organizăm acest eveniment pe stadionul comunei, contribuind astfel la promovarea valorilor și tradițiilor locului”, a declarat Sorin Butucaru, viceprimarul comunei Oituz Serbarea câmpenească a început timid, însă, pe parcurs, lumea a cântat și a dansat pe acordurile muzicii populare, iar buna dispoziție s-a instaurat în scurt timp. 1 of 7 foto: Anca Constantinescu 0 SHARES Share Tweet

