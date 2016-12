Serata de business pentru lansarea noului dealer Opel in Bacau

Centrul Auto Škoda & Opel a marcat marti, 13 decembrie, alaturi de partenerii Raiffeisen Leasing, Raiffeisen Bank si Centrul de Afaceri si Expozitional, relansarea oficiala in Bacau a noului dealer Opel, dar si rebranduirea showroom-ului Škoda.

Evenimentul a luat forma unei originale si interesante Serate de business, sustinuta de proprietarii Centrului Auto Škoda & Opel Bacau, Beatrice si Gabriel Casaneanu, dar si de invitatele lor, Cornelia Prigoreanu (directorul Grupului Retail Raiffeisen Bank), Virginia O’Neil (Business Development Director al Raiffeisen Leasing) si Raluca Michailov (proprietarul publicatiilor Forbes România).

De ce o serata de business?

Aceasta a fost, fara indoiala, intrebarea pe care si-au pus-o toti invitatii la acest eveniment, oameni de afaceri si oameni politici din judetul Bacau, reprezentanti ai unor firme si institutii bacauane, ai mediului academic si ziaristi.

„Nu am facut o inaugurare clasica, la sediul nostru – a explicat, de la inceput, Gabriel Casaneanu, managerul general al Centrului Auto Škoda & Opel. Am preferat sa investim intr-un eveniment social de business care sa aduca plusvaloare comunitatii. Pentru noi, rebranding inseamna o abordare moderna si diferita a clientilor nostri, inseamna investitii constante in oameni si in echipa”.

Astfel, intr-o atmosfera care imbia si la socializare sincera, dar si la intimitate si, evident, la reflectie, serata a debutat cu alocutiuni pe teme precum digitalizarea mediului de business, importanta factorului uman, modelul de business, statistici si adevaruri despre antreprenoriatul local pe care Gabriel Casaneanu il vede ca pe un veritabil motor al dezvoltarii economice si care poate declansa

schimbarea.

Organizatorii au aratat explicit acest lucru chiar de la tribuna de la care au fost rostite alocutiunile, pe care erau afisate mesaje care vorbeau despre curaj, pasiune, succes, viziune si fler, dar si despre incredere si gasirea de solutii. „Acestea – a spus managerul executiv al companiei auto, Beatrice Casaneanu – sunt atribute care ne caracterizeaza pe noi, antreprenorii de succes”.

„Urcam in top doar impreuna”

In Topul revistei Forbes, in care apar 40 cele mai bune orase pentru afaceri, Bacaul ocupa locul al 14-lea – am aflat, marti, la serata de business. Gabriel Casaneanu crede ca Bacaul poate face fata cu succes unei competitii in acest domeniu cu cele mai mari orase din România:

„Sunt ferm convins ca putem urca in top, dar numai impreuna, daca reusim sa ne cunoastem mai bine si daca suntem o comunitate de afaceri”. Iar atributele de mai sus au fost subliniate si intr-un profund mesaj video subintitulat sugestiv „Munca in echipa este secretul care ii face pe oamenii obisnuiti sa obtina rezultate neobisnuite”, dupa care a fost prezentata invitatilor si echipa Centrului Auto Škoda & Opel.

O relatie de afaceri construita de 13 ani

Despre o astfel de relatie cu Centrul Auto Škoda & Opel a vorbit auditoriului Cornelia Prigoreanu. „Da – a precizat directoarea Grupului Retail Raiffeisen Bank -, a fost o relatie care a avut mai multe ingrediente, intre care curaj si indrazneala, poate si framântari, dar care pâna la urma s-a dovedit un proiect de succces”.

Aceasta a pledat, in continuare, pentru o astfel de relatie de business vorbind despre un viitor in care inovatia va avea primul cuvânt. Companiile nu mai pot ignora astfel adoptarea tehnologiilor noi si a solutiilor digitale, chiar pe fondul unor modele de business traditional.

Despre digitalizare, aceasta provocare a viitorului, a vorbit si Virginia O’Neil. „Este un subiect care ne preocupa pe toti, in România – a spus directoarea de la Raiffeisen Leasing. In Vest este deja la un nivel destul de ridicat. Ce facem, insa, in aceste conditii, cu noi, oamenii?

Dar cu acele comunitati mai putin dezvoltate, precum cele din mediul rural?”. Un posibil raspuns a fost sugerat tot de vorbitoare, care a amintit de un proiect al Raiffeisen Leasing si al organizatiei Romanian Business Leaders, intitulat „Repatriot”, dedicat reintoarceii in tara a antreprenorilor români, dar si de proiectul „Adopta un sat”, care militeaza pentru ca astfel de comunitati sa fie sprijinte de antreprenori de succes.

Parada modei auto

Chiar in incinta seratei de business a avut loc si o scurta parada auto, care a prezentat o parte dintre modelele noi de autoturisme Škoda si Opel aflate in standurile companiei condusa de familia Casaneanu, modele care pot fi vazute deja si pe strazile din Bacau. De altfel, pâna pe 20 decembrie in Centrul Auto Škoda si Opel din Bacau se deruleaza „Saptamâna portilor deschise”, in care vizitatorii pot beneficia si de informatii suplimentare despre masini si de câte un drive-test cu modelele preferate.

Serata de business de marti a oferit si o experienta artistica celor prezenti, printr-un program de muzica indie/electro/pop/jazz sustinut de trupa Helen&Band, a carei solista, Helen, este originara din Onesti.