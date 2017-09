Editorial Septembrie a devenit „luna copilului” de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Este perioada în care părinții se pregătesc mai abitir pentru școală, decât elevii. Cel mai adesea, copiii nu primesc cadourile mult visate, însă sume considerabile din bugetul familiei sunt alocate pentru mofturile personale sau cerințele dascălilor. Dacă pentru unii dintre noi pregătirea copilului pentru școală reprezintă an de an o datorie, pentru foarte multe familii această misiune devine o corvoadă. Spun asta în condițiile în care costurile pentru un singur copil (de ciclu primar) depășesc lejer 500 de lei. Numai cine nu este părinte nu conștientizează asta! Cunosc familii cu posibilități financiare reduse care au început să cumpere cele necesare începutului de an școlar încă din luna iulie. Pe timpul verii, de la o săptămână la alta, au mai adăugat câte ceva în coșul de cumpărături, astfel încât, în septembrie, efortul financiar să nu mai fie atât de mare. Cu cât numărul copiilor dintr-o familie este mai mare, cu atât mai mult cresc și cerințele. Iar cheltuielile nu se opresc aici! Va începe curând scandalul manualelor, iar în lipsa acestora, părinții vor fi obligați să scoată din buzunar alte și alte sume de bani pentru auxiliare sau culegeri agreate de doamna/domnul învățăto(a)r(e). Și de aici surprizele curg lanț: bani pentru imprimantă, pentru hârtia de imprimantă, pentru tabla magnetică, pentru markerul fiecărui copil, pentru video proiector și, nu în ultimul rând, pentru programul „școală după școală”, care implică cel puțin 22 de lei/zi/elev. Era să uit! Tot la bugetul de cumpărături destinat începutului de an școlar, să treceți și buchetul de flori pentru „doamna” sau „domnul”! În teorie, se spune că învățământul de stat este gratuit. E gratuit, dar cu bani de acasă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.