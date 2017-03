Justitie Sentinţele în dosarul conducerii RADEF RomâniaFilm, la prima instanţă de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După un proces de trei ani, Tribunalul Bacău a dat sentinţele în dosarul de corupţie în care foşti şefi ai RADEF RomâniaFilm au fost acuzaţi de luare de mită, fals şi spălare de bani. Neculai Cătălin Prutică, administratorul unei societăţi comerciale, a fost condamnat pentru infracţiunile de dare de mită în formă continuată (3 fapte) şi complicitate la spălare de bani, la 2 ani închisoare, cu executare efectivă. În ceea ce priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, a încetat procesul penal, faptele fiind prescrise, a apreciat instanţa. Tudor Apostol, angajat al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor RomâniaFilm (RADEF RomâniaFilm), a fost condamnat la 3 ani închisoare, cu suspendare, pentru luare de mită, dar şi în cazul lui a încetat procesul penal pentru infracţiunea de fals în înscrisuri. Instanţa l-a condamnat pe Marius-Cristian Iuraşcu, fost director general la RADEF RomâniaFilm, la 3 ani închisoare, pentru luare de mită, 2 ani închisoare, pentru participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual şi 3 ani închisoare, pentru spălare de bani, rezultând în final o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru care s-a dispus suspendarea, cu un termen de încercare de 6 ani. Ştefan Costea a primit o pedeapsă de 6 luni închisoare, pentru complicitate la dare de mită, fiind încetat procesul penal pentru infracţiunea de fals în înscrisuri. În ceea ce priveşte acuzaţia de complicitate la spălare de bani, inculpatul a fost achitat, considerându-se că nu a comis fapta cu vinovăţia cerută de lege. Acesta mai are o condamnare definitivă de 5 ani închisoare, aplicată de Tribunalul Bacău, astfel pedepsele au fost contopite rezultând o pedeapsă de executat de 5 ani închisoare din care s-a scăzut perioada executată de la 25 aprilie 2011 la 10 februarie 2015, când a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Medgidia. Instanţa a menţinut sechestrul asigurator dispus pentru trei maşini şi a decis confiscarea lor. Sentinţa poate fi atacată cu apel. Mită pentru cumpărarea şi exploatarea cinematografelor Conform rechizitoriului, Marius-Cristian Iuraşcu, fost director general la RADEF RomâniaFilm, ar fi primit mai multe maşini scumpe pentru a favoriza cumpărarea şi exploatarea cinematografelor Oituz, din Oneşti, şi Orizont, din Bacău, şi pentru atribuirea de lucrări de reparaţii la Cinema Dacia, din Piatra Neamţ, unei anumite firme. „În perioada octombrie 2009 – aprilie 2010, inculpatul Prutică Cătălin Neculai a dat un autoturism marca Audi A6, în valoare de 16.000 de euro, inculpatului Apostol Tudor, şi două autoturisme (un Volkswagen Touareg, evaluat la suma de 15.000 de euro, şi un Mercedes-Benz GL450, în valoare de 35.000 de euro) inculpatului Iuraşcu Marius Cristian”, au fost acuzaţiile procurorilor DNA. „Pentru a-l ajuta pe inculpatul Iuraşcu să disimuleze provenienţa autoturismului Volkswagen Touareg, remis prin intermediul lui Costea Ştefan, în condiţiile în care cunoştea că a fost dat cu titlu de mită, inculpatul Prutică a întocmit două facturi şi un contract de vânzare-cumpărare prin care se atesta, în mod nereal, faptul că autoturismul a fost vândut între mai multe persoane fizice şi juridice. Toate aceste documente au fost puse la dispoziţia angajaţilor RADEF RomâniaFilm în vederea înmatriculării autoturismului în cauză”, se mai arată în rechizitoriu. În perioada octombrie 2009 – aprilie 2010, între societatea administrată de Prutică şi RomâniaFilm era încheiat un contract de închiriere a cinematografului Oituz din Oneşti, iar în data de 14 octombrie 2009, a fost încheiat un contract de asociere în participaţiune cu privire la cinematograful Orizont, din Bacău. Pe data de 20 noiembrie 2009, spun procurorii, Prutică, prin intermediul lui Ştefan Costea, i-a remis lui Iuraşcu un Volkswagen Touareg, iar în data de 2 octombrie 2009, inculpatului Tudor Apostol, un autoturism Audi A6. În schimbul acestor bunuri, cei doi l-au sprijinit pe Cătălin Prutică în demersurile sale de cumpărare a cinematografului Oituz şi au acordat firmei acestuia, fără respectarea dispoziţiilor legale privind licitaţiile publice, lucrări de reparaţii la cinematograful Dacia din Piatra Neamţ. Iuraşcu l-a mai sprijinit pe Prutică şi în demersurile de preluare a cinematografului Orizont, acuză anchetatorii. 3 SHARES Share Tweet

