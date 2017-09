Sentinţe definitive în ultimul dosar de fraudare a BCR Moineşti

Curtea de Apel Bacău a dat sentinţele definitive în dosarul de fraudare a BCR Moineşti în care au fost trimişi în judecată fosta directoare, M.C., şi mai mulţi consilieri bancari, acuzaţi că au produs un prejudiciu de peste 100.000 de euro, 35.000 dolari şi 1,1 milioane lei. Fosta directoare a băncii a fost acuzată de şapte infracţiuni – acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, înşelăciune, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat. Dacă iniţial, Tribunalul o condamnase pe M.C. la 9 ani de închisoare, în apel, pedeapsa a fost scăzută la 7 ani închisoare. I.A., angajată a băncii, acuzată de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, complicitate la delapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat, a primit o condamnare definitivă de 4 ani şi 2 luni închisoare. O altă angajată, E.C., a fost condamnată, pentru complicitate la delapidare, acces fără drept la un sistem informatic, prejudicierea unor persoane prin modificarea datelor unui sistem informatic şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, la 3 ani închisoare, dar cu suspendare. Aceeaşi pedeapsă a primit-o şi administratorul unei firme, M.I., acuzat de complicitate la delapidare, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Pentru neglijenţă în serviciu, M.M. a fost condamnată, în primă instanţă, la plata unei amenzi penale de 5.000 lei, dar a beneficiat în apel de suspendarea pedepsei pe un termen de 1 an. Instanţa a dispus şi obligarea inculpaţilor la plata prejudiciilor. 0 SHARES Share Tweet

