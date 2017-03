Justitie Sentinţe definitive în dosarul prejudicierii CET de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Curtea de Apel Iaşi a dat sentinţele definitive în dosarul de corupţie în care au fost trimişi în judecată Neculai Olaru, fost director general al CET Bacău, Ioan Hanu, fost consilier juridic, şi Marius Stănilă, fost director comercial în cadrul aceleiaşi societăţi. Instanţa superioară a admis apelul DNA Bacău împotriva sentinţei date, anul trecut, de Tribunalul Bacău, şi a majorat pedeapsa aplicată lui Neculai Olaru de la 2 ani închisoare la 3 ani închisoare, fiind menţinută dispoziţia de suspendare condiţionată, cu un termen de încercare de 5 ani. Aceeaşi majorare a fost aplicată şi în cazul lui Ioan Hanu. Apelurile inculpaţilor au fost respinse. Ceea ce înseamnă că Marius Stănilă rămâne cu pedeapsa stabilită de prima instanţă – 3 ani închisoare, cu executare. Eliberat din închisoare în 2015, după ce a executat o altă pedeapsă, Stănilă urmează să se întoarcă după gratii. Din pedeapsa aplicată va fi scăzută perioada executată din 15.05.2014 până în 24.03.2015. Inculpaţii au fost obligaţi să plătească CET, prin lichidator judiciar, suma de 22.000 lei, drept despăgubiri. În acest dosar, Neculai Olaru este acuzat că, în 2013, cu ajutorul juristului Ioan Hanu, a încheiat un contract de asistenţă juridică, prin care furnizorul de agent termic a suportat onorariul, în valoare de 22.000 lei, al unui apărător ales pentru Marius Stănilă, inculpat la acea dată într-un alt dosar penal în care era acuzat de şantaj şi abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. 0 SHARES Share Tweet

