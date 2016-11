Sentinte cu executare pentru un avocat si un lichidator

Curtea de Apel Bacau a dat sentintele in dosarul de coruptie in care au fost trimisi in judecata, anul trecut, Ionut Cosmin Apostu, lichidator judiciar la „Profesional Tenarus” SPRL Onesti, pentru abuz în serviciu si luare de mita, si Alexandru Tabarcea, avocat în cadrul Baroului Bacau, pentru complicitate la abuz în serviciu si dare de mita.

Ionut Cosmin Apostu a fost condamnat la o pedeapsa de 5 ani, 11 luni si 10 zile închisoare, fiindu-i interzis dreptul de a desfasura activitatea de lichidator judiciar si de a ocupa o functie publica timp de 3 ani. Alexandru Tabarcea a primit o pedeapsa de 4 ani si 4 luni închisoare si interzicerea dreptului de a ocupa o functie publica, pe o durata de 3 ani.

„Profesional Tenarus” a fost condamnata, pentru abuz în serviciu, la pedeapsa amenzii penale de 62.000 lei, fiind dispusa dizolvarea. De la Ionut Cosmin Apostu va fi confiscata suma de 93.925 lei, primita cu titlu de mita de la Alexandru Tabarcea. Instanta a admis partial si actiunea SC Rafinaria Darmanesti si i-a obligat pe cei trei inculpati sa plateasca rafinariei suma de 565.585,12 lei, daune materiale. De asemenea, Apostu si Profesional Tenarus vor mai plati rafinariei daune de 16.322 lei. Sentinta poate fi atacata cu apel.

Conform rechizitoriului, in perioada iulie 2010 – iulie 2011, Ionut Cosmin Apostu, în calitate de lichidator al SC Rafinaria Darmanesti SA, a întocmit în mod necorespunzator acte specifice procedurii lichidarii cu încalcarea prevederilor Legii nr. 85/2006 si a dispozitiilor instantei de judecata, ceea ce a dus la prejudicierea patrimoniului societatii si procurarea unui folos necuvenit inculpatului Alexandru Tabarcea.

Apostu a întocmit raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din încasarea creantelor, precum si planul de distribuire pentru debitoarea SC Rafinaria Darmanesti prin care a dedus din fondurile ce urmau a fi distribuite creditorilor suma de 637.785,50 lei reprezentând, printre altele, „contravaloare onorariu avocat, aprobata de adunarea creditorilor”, fara sa existe aceasta aprobare, spun procurorii. Cu toate ca instanta dispusese modificarea vechiului raport, Apostu a întocmit unul nou prin care a dedus din fondurile ce urmau a fi distribuite creditorilor suma de 608.464 lei reprezentând, printre altele, contravaloare onorariu avocat.

De asemenea, Apostu a propus spre aprobare decontarea cheltuielilor reprezentând deplasarea lichidatorului si a colaboratorilor acestuia, evaluate la 16.322 lei, suma ce reprezinta prejudiciul produs în dauna SC Rafinaria Darmanesti SA si folosul necuvenit pentru Profesional Tenarus SPRL Onesti, desi cunostea ca aceste cheltuieli au fost respinse de instanta, întrucât nu au fost dovedite, se mai spune in rechizitoriu.

În baza celor doua rapoarte, Apostu a achitat catre Cabinetul de avocat Tabarcea Alexandru suma totala de 565.585,12 lei, ce constituie prejudiciul produs în dauna rafinariei. „Pentru a efectua aceste acte contrare atributiilor sale de serviciu urmate de obtinerea unui folos necuvenit pentru inculpatul Tabarcea Alexandru, în lunile noiembrie si decembrie 2010, în temeiul unei întelegeri anterioare, inculpatul Apostu Ionut Cosmin a primit de la acesta din urma suma totala de 93.925 lei”, sunt acuzatiile procurorilor.

„Organul de urmarire penala, in mod gresit, a amestecat datele…, dorind sa scoata fortat câteva infractiuni de coruptie”

Cei doi inculpati au depus la dosar memorii prin care au sustinut ca sunt nevinovati.

„Nu pot fi considerat complice la infractiunea de abuz in serviciu, atât timp cât nu am inlesnit si nu am ajutat in niciun mod la savârsirea vreunei fapte penale. Toate operatiunile financiar contabile s-au efectuat la vedere, au fost achitate la termen toate obligatiile fiscale catre stat, iar transferul sumelor incasate s-a facut numai prin banca, fiindca nu aveam nimic de ascuns. In privinta onorariului negociat, precizez faptul ca, in aceasta cauza, eu eram la acea data avocat in cadrul Baroului Bacau si am incheiat cu reprezentantul societatii de lichidare «Profesional Tenarus» contract de asistenta juridica. (…)

Organul de urmarire penala, in mod gresit, a amestecat datele si faptele derulate in activitatea mea si a lichidatorului, dorind sa scoata fortat câteva infractiuni de coruptie, fara a tine seama de faptul ca cercetarile efectuate de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bacau au evidentiat, in mod clar, ca nu exista nicio infractiune”, au fost explicatiile avocatului Alexandru Tabarcea. Si Ionut Cosmin Apostu a sustinut ca faptele retinute in rechizitoriu nu sunt reale si nu atrag raspunderea penala.

„Faptele au fost interpretate eronat ca având caracter penal. Am respectat prevederile legale”, a spus Apostu. Referitor la acuzatia de dare/luare de mita, cei doi vorbesc despre un imprumut cerut de Tabarcea de la Apostu, in 2010, in suma de 90.000 lei, imprumut care nu ar fi avut nicio legatura cu dosarul rafinariei si care ar fi fost restituit in acelasi an.