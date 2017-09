Este un lucru recunoscut de către toţi cei din administraţia locală, dar şi de către conducătorii auto, că în municipiul Bacău e nevoie de mai multe sensuri giratorii prin care s-ar fluidiza traficul rutier şi s-ar reduce numărul de accidente de circulaţie. Adesea, însă, se invocă de către administraţie faptul că nu dispune de fondurile necesare amenajării unor sensuri giratorii în toate intersecţiile unde există un mare risc pentru şoferi, călători sau chiar pietoni. Ei bine, mergând prin ţară, am avut ocazia să constat că se poate fluidiza traficul în intersecţiile riscante şi cu bani puţini. Cei care au tranzitat municipiul Făgăraş, bunăoară, au trecut prin intersecţii cu sensuri giratorii funcţionale şi estetice, deloc costisitoare. Imaginea alăturată o demonstrează şi ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru edilii Bacăului. Cârcotaşii ar spune că un asemenea sens giratoriu nu este durabil. Posibil, dar rezolvă problema cel puţin până se vor găsi fondurile necesare pentru unul mai rezistent trecerii timpului.

Elena Ţintaru

