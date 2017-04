Politica Senatorul PSD Miron Smarandache îl interpelează pe ministrul Educației de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Senatorul PSD Bacău, Miron Smarandache, a adresat o interpelare parlamentară ministrului Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, pe tema calculului sporului vechimii profesorilor debutanţi. „Mai multe cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Bacău mi-au sesizat o situaţie neclară referitoare la vechimea în muncă. Concret, există situaţii a unor învăţători şi profesori debutanţi cărora nu li se ia în considerare, la calculul salariului, sporul de vechime aferent anilor lucraţi înainte de a intra în sistemul de învăţământ”, a apreciat parlamentarul băcăuan, în documentul oficial înaintat conducerii MEN. În acest context, senatorul social democrat l-a întrebat pe ministrul Educației ce măsuri va lua MEN pentru a reglementa astfel de cazuri, mai ales fiind vorba de dascăli care au fost tot bugetari înainte de a profesa în învăţământ. „Cadrele didactice debutante aflate în această circumstanţă susţin că este nefiresc să nu li se calculeze vechimea pentru perioadele în care au lucrat anterior, mai ales că mulţi dintre ei au activat tot în sistemul de stat. Acest fapt conduce la o discrepanţă între veniturile lor şi cele ale cadrelor didactice cu state vechi de serviciu în domeniu. Sunt convins că ministrul Educației va face lumină în acest caz, iar cadrele didactice care mi-au sesizat situația respectivă vor fi mulțumite de răspuns”, a conchis senatorul Miron Smarandache. 0 SHARES Share Tweet

