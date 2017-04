Politica Senatorul PSD Miron Smarandache cere situaţia victimelor traficului de persoane din judeţul Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Senatorul PSD Bacău, Miron Smarandache, a adresat o interpelare parlamentară ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, pe tema victimelor traficului de persoane exploatate prin muncă. „Potrivit unor informaţii oficiale, fenomenul traficului de persoane a fost în creştere în ultima perioadă. O situaţie specială se înregistrează în ceea ce priveşte persoanele exploatate prin muncă, unele dintre acestea fiind obligate de traficanţi la îndeletniciri silnice. Astfel, multe dintre victime sunt recrutate de persoane cunoscute şi ajung să fie exploatate perioade lungi de timp, ani la rând, fără a se mai putea reabilita din punct de vedere psihic. Este deja de notorietate cazul româncelor exploatate în Italia, faţă de care reacţia autorităţilor române a fost salutară”, a argumentat senatorul băcăuan intervenţia sa. În cadrul interpelării, Miron Smarandache a solicitat şefului internelor răspuns la o serie de întrebări: „1. Care este situaţia la nivel naţional a traficului de persoane recrutate pentru muncă, precum şi punctual în judeţul Bacău?; 2. Câte victime ale traficului de persoane au ajuns în străinătate şi câte dintre acestea au fost obligate să se prostitueze?; 3. Cum apreciaţi rezolvarea cazului Italia de către Guvernul României?”. „Plecând de situaţia româncelor victime ale traficului de persoane din Italia, băcăuanii mi-au solicitat să iniţiez această interpelare, pentru a vedea câte rude ale lor au fost în astfel de ipostaze dramatice. Îmi exprim speranţa că dinamizarea implicării statului în rezolvarea acestor tragedii va avea drept consecinţă directă evitarea transformării românilor în sclavi nevinovaţi”, a conchis senatorul PSD. 3 SHARES Share Tweet

