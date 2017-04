Senatorul PSD Miron Smarandache s-a adresat, printr-o interpelare parlamentară, ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase, în legătură cu problemele survenite la înscrierea în clasa pregătitoare a elevilor din județul Bacău. ‘În aceste zile este în plin proces de desfășurare luarea în evidență a copiilor care vor începe în toamnă clasa pregătitoare. Cererile pentru această operațiune se depun la nivelul fiecărei unități de învățământ, însă în unele județe situația este destul de complicată, mai ales în mediul rural’, a arătat parlamentarul băcăuan, în documentul oficial înaintat conducerii MEN. Senatorul social democrat a mai adăugat că situația respectivă este una problematică, în contextul în care ‘în localitățile urbane există, de regulă, mai multe cereri decât numărul de locuri disponibile, în timp ce în cele rurale se înregistrează foarte puține solicitări pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare’. ‘Experiența anilor trecuți indică faptul că există multe zone din țară, inclusiv în județul Bacău, unde a fost înscris doar unul sau câțiva copii în această clasă, fapt ce impune luarea unor măsuri dificile pentru responsabilii din învățământ. Sunt convins că ministrul Educației Naționale va trata cu maximă responsabilitate această problemă și va lua deciziile optime pentru ca toți copiii din Bacău să beneficieze de șanse egale la înscrierea în clasa pregătitoare’, a concluzionat senatorul PSD. 0 SHARES Share Tweet

