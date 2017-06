În primul trimestru din acest an s-au efectuat 593 plângeri penale pentru tăieri ilegale de arbori și s-au aplicat 4. 289 contravenții, cu o valoare totală a amenzilor de 8.248.950 lei Senatorul PSD Bacău, Miron Smarandache, a primit răspuns la interpelarea parlamentară trimisă ministrului Apelor și Pădurilor, Adriana Petcu, referitoare la diminuarea tăierilor de păduri și situația infracțiunilor silvice. ‘Combaterea fenomenelor de despăduriri, defrișări și tăieri ilegale ale pădurilor din România este o preocupare constantă a fiecărui ministru de resort. Acest subiect este unul încă nerezolvat, din păcate, de către guvernările țării după 1990, iar jaful aurului verde al țării noastre a făcut de nenumărate ori înconjurul lumii. Din nefericire, în ciuda îmbunătățirii legislației din ultimii ani, autoritățile abilitate nu reușesc decât în foarte puține cazuri să identifice vinovații de exploatările haotice ale pădurilor din țară’, a subliniat parlamentarul băcăuan în documentul oficial adresat conducerii MAP. În documentul de răspuns trimis senatorului social democrat, ministrul Apelor și Pădurilor a specificat că în primul trimestru al anului 2017, în fondul forestier național au fost efectuate un total de 8.802 controale de fond și parțiale, s-au efectuat 593 plângeri penale pentru tăieri ilegale de arbori și s-au aplicat 4. 289 contravenții cu o valoare totală a amenzilor de 8.248.950 lei. ‘În fondul forestier național din județul Bacău, în primul trimestru al anului 2017 au fost efectuate un total de 158 controale de fond și parțiale, s-au efectuat 32 plângeri penale pentru tăieri ilegale de arbori și s-au aplicat 294 contravenții cu o valoare totală a amenzilor de 395.700 lei’, a explicat ministrul Petcu. Potrivit acesteia, în primul trimestru al anului 2017, valoarea totală a pagubelor din tăieri ilegale de arbori în fondul forestier național este de 10.741.822 lei, iar în fondul forestier național proprietate publică a statului valoarea este de 7.655.339 lei. ‘În fondul forestier național din județul Bacău, valoarea totală a pagubelor din tăieri ilegale este de 219.648 lei, iar în fondul forestier național proprietate publică a statului valoarea este de 171.593 lei’, a mai arătat ministrul Apelor și Pădurilor. Referitor la întrebarea senatorului Miron Smarandache privind situația infracțiunilor silvice, ministrul Adriana Petcu a răspuns următoarele: ‘În anul 2016, în fondul forestier național au fost constatate un număr total de 2.105 infracțiuni, din care 2.034 infracțiuni pentru tăieri ilegale de arbori, 5 infracțiuni pentru folosirea ilegală a dispozitivelor speciale de marcat, 16 infracțiuni pentru pășunat abuziv, 5 infracțiuni pentru incendierea pădurilor, 31 infracțiuni pentru reducerea și ocuparea suprafeței de fond forestier, 8 infracțiuni pentru neexecutarea lucrărilor de împădurire (art. 110 din Codul Silvic cu modificările ulterioare) și 6 infracțiuni constatate cu ocazia controalelor efectuate la depozitele și instalațiile de prelucrare a lemnului. În anul 2016, în fondul forestier național din raza județului Bacău au fost constatate un număr total de 90 infracțiuni, din care 87 infracțiuni pentru tăieri ilegale de arbori, 2 infracțiuni pentru pășunat abuziv și o infracțiune pentru reducerea și ocuparea suprafeței de fond forestier. Referitor la stadiul anchetelor și a eventualelor procese, facem precizarea că, în anul 2016 unitățile sau instituțiile din care fac parte agenții constatatori au înaintat actele de constatare la parchetele de pe lângă instanțele competente din punct de vedere material și teritorial, conform prevederilor art. 113 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare’. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.