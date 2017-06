Politica Senatorul PSD Bacău Miron Smarandache cere sprijinul BNR în favoarea obţinerii de credite pentru foştii chiriaşi evacuaţi din locuinţele retrocedate de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Senatorul PSD Bacău Miron Smarandache s-a adresat oficial Guvernatorului Băncii Naţionale a României, Academician Mugur Isărescu, sesizându-i ipostaza ingrată în care se află chiriaşii evacuaţi de-a lungul timpului din imobilele naţionalizate, aflaţi în imposibilitatea de a obţine creditele aferente unei locuinţe. „Vă aduc în atenţie o situaţie complicată, cu care se confruntă foarte mulţi cetăţeni, atât din judeţul Bacău, cât şi din celelalte zone ale ţării. Punctual, este vorba de imposibilitatea oamenilor care au fost evacuaţi din locuinţele retrocedate de a accesa credite din băncile româneşti, deoarece unităţile bancare nu acordă împrumuturi decât persoanelor care deţin cărţi sau buletine de identitate”, a arătat parlamentarul social democrat în interpelarea trimisă guvernatorului BNR. „Mai mult, a continuat Miron Smarandache, foştii chiriaşi cărora le-a expirat buletinul sau cartea de identitate nu au posibilitatea de a obţine un credit pentru achiziţionarea unei locuinţe, deoarece ei nu deţin cărţi de identitate, neavând un domiciliu stabil. Aceştia pot intra doar în posesia unor documente de identitate provizorii, care nu sunt luate în considerare de către bănci la acordarea creditelor”. Având în vedere situaţia reliefată, senatorul băcăuan l-a întrebat pe Mugur Isărescu cum intenţionează BNR să rezolve problema expusă, şi a facilita astfel accesul foştilor chiriaşi la creditele pentru achiziţionarea de locuinţe. „I-am transmis domnului guvernator că oficialii BNR trebuie să studieze cu atenţie această problemă, pentru a identifica soluţiile optime de rezolvare a situaţiei disperate a foştilor chiriaşi din locuinţele retrocedate, care nu se pot încadra în prevederile legale pentru obţinerea unei locuinţe sociale. Consecinţa acestui demers ar fi pozitivă şi din punctul de vedere al intrării în legalitate sub aspectul evidenţei populaţiei, deoarece, în momentul cumpărării unei locuinţe, aceştia ar putea avea domiciliul stabil şi, implicit, carte de identitate în regulă. Românii evacuaţi din imobilele retrocedate foştilor proprietari nu au cum să cumpere şi nici să închirieze o locuinţă fără credit de la bănci, fiind astfel condamnaţi să trăiască în stradă”, a concluzionat senatorul Miron Smarandache. 0 SHARES Share Tweet

