Senatorul Miron Smarandache: „Paul Cotîrleț a moștenit viziunea și rigurozitatea de la tatăl său”

Domnule senator, sunteți la al doilea mandat de parlamentar. Cum vedeți din această ipostază zona Moineștiului?

Moineștiul s-a dezvoltat în ultimii ani, s-au făcut lucruri frumoase aici, cum este cazul clubului Lira, pentru că locuitorii nu aveau un loc pentru manifestări culturale. Toate lucrurile bune sau majoritatea celor care s-au făcut în ultimii patru-cinci ani se datorează și ajutorului dat de Consiliul Județean sau de Guvern. Din acest punct de vedere, Moineștiul a fost una din localitățile ajutate foarte mult.

Care sunt cele mai importante probleme care ar trebui să fie avute în vedere de primarul Moineștiului?

Cele mai importante probleme sunt cele legate de infrastructură – apă canal, covorul asfaltic, în special în cartierele mărginașe, începând cu Hangani, Văsâiești, Lucăcești, Micleasca. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, din punct de vedere economic, industria petrolului are o scădere continuă și va scădea în continuare pentru că există declinul natural al zăcămintelor care va stopa activitatea de extracție. Mai ales că OMV nu mai investește nimic, nu se mai sapă nimic, ba dimpotrivă, a renunțat la perimetre din zona Moineștiului. Ca urmare nu ne așteptăm ca în următorii ani să se întâmple lucruri spectaculoase în activitatea petrolieră din zonă, eventual doar dacă apar alți investitori în forarea de petrol și gaze, cum s-a întâmplat la Poduri.

Din punctul acesta de vedere ne așteptăm ca în 5-6-7 ani, activitatea petrolieră să scadă continuu. Trebuie găsit altceva, deci, și nu sunt sigur că turismul este cea mai bună alegere, cum consideră unii. De aceea, viitorul primar al Moineștiului ar trebui să facă demersuri astfel încât să ajute antreprenorii locali și mediul de afaceri. Avem DIPETI, de exemplu, o firmă pe care nu am văzut-o la nici o licitație guvernamentală, pentru autobuze școlare. Să ne imaginăm ce ar însemna dacă această companie moineșteană ar intra pe această piață, ce ar însemna asta pentru oraș. Primarul – zic eu – trebuie să ajute mediul privat, să-l protejeze.

Moineștenii vor vota un candidat tânăr? Credeți că Paul Cotîrleț este soluția la problemele orașului?

Pe Paul Cotîrleț îl știu de când s-a născut, îi știam părinții pentru că medicii, farmaciști erau prietenii noștri, acolo, la schela de foraj. I-am cunoscut prin anii 85-86. Fiica mea e de o vârstă cu Paul, au crescut împreună la grădiniță, la școala primară. Pot spune că Paul a crescut sub ochii mei, a fost un tânăr studios, serios, a dovedit-o și mai târziu fiind preocupat să învețe carte. L-am cunoscut ca și consilier în Senat, apreciat, plăcut, prietenos, are mulți prieteni acolo. A moștenit rigurozitatea, viziunea, aplecarea spre treabă de la tatăl său și mai are un atu foarte important: la vârsta această este plin de idei, are o capacitate creatoare extremă. Cred că ar fi primarul potrivit pentru Moinești și PSD îl va sprijini mereu. Desigur, unii ar putea spune că și candidatul ALDE ar fi din aceeași barcă, că guvernăm împreună. Suntem în același Guvern, dar PSD are un singur candidat: pe Paul Cotîrleț!

Miron Smarandache este de profesie economist, absolvind în anul 1984 cursurile Facultății de științe economice din Craiova, iar ulterior pe cele ale Centrului de pregătire și perfecționare pentru mine, petrol și geologie. Are, de asemenea, studii în Managementul relațiilor cu clienții și în cel turistic. În perioada 1984 — 1987 a lucrat la Trustul de Petrol Moinești ca stagiar, apoi în calitate de șef birou până în anul 1992 când a devenit director al Agenției de aprovizionare Dărmănești din cadrul SNP Petrom până în anul 2004. Din acel an a devenit director general al firmei private Petroflax Distribution SRL. În 2016, Miron Alexandru Smarandache a obținut la 56 de ani mandatul de senator pe lista PSD Bacău, după ce cu patru ani în urmă fusese ales, prin vot uninominal, deputat.