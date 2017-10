Senatorul PSD Bacău, Miron Smarandache, s-a adresat ministrului Apelor și Pădurilor, Adriana-Doina Pană, pentru a veni în sprijinul locuitorilor din comuna Berzunți, după ce locuințele acestora au fost atacate de animale sălbatice. ‘Localnicii din comuna Berzunți, județul Bacău, sunt nevoiți să își păzească animalele din cauza atacurilor repetate ale animalelor sălbatice. Sătenii susțin că le este frică să își mai lase animalele nesupravegheate la păscut, după ce, în ultimele zile, trei gospodării și o stână au fost atacate de sălbăticiuni. Mai mulți oameni au relatat că vacile și caprele din curțile lor au fost sfâșiate, în urma unor asalturi care au avut loc atât ziua, cât și noaptea’, a precizat social democratul băcăuan, în interpelarea parlamentară trimisă ministrului Apelor și Pădurilor. Potrivit aceluiași document oficial, Miron Smarandache a informat-o pe Doina Pană că sătenii din Berzunți nu știu ce animale sălbatice le atacă proprietățile, însă presupun că este vorba de lupi sau șacali, care atacă în haită. ‘În plus, oamenii au probleme și cu mistreții, care distrug porumbul și vița de vie, a mai adăugat senatorul PSD. Având în vedere că oamenii au făcut sesizări la care nu au primit răspunsuri, Smarandache i-a solicitat ministrului Doina Pană să-i răspundă la următoarele întrebări: ‘1. Care este situația din comuna Berzunți și din tot județul Bacău referitoare la atacurile animalelor sălbatice asupra gospodăriilor și animalelor oamenilor?; 2. Care este situația efectivului de animale sălbatice din județul Bacău și ce previziuni sunt pentru diminuarea surplusului acestora?; 3. În ce mod vor fi despăgubiți sătenii din Bacău afectați de atacurile sălbăticiunilor?’ 6 SHARES Share Tweet loading...

