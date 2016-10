Senatorul liberal de Bacau Dragos Luchian a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca nu intentioneaza sa mai candideze la un nou mandat de parlamentar.

„Imi retrag candidatura de la un nou mandat. Imi asum in intregime pierderea alegerilor locale” – a spus Dragos Luchian.

El spune ca si-ar dori ca si ceilalti colegi parlamentari bacauani sa-i urmeze exemplul: „Daca dau dovada de intelepciune, vor renunta si ei la o noua candidatura”.

„Organizatia PNL Bacau are suficenti oameni tineri pentru a da o noua fata clasei politice. Eu voi ramane membru PNL si voi sprijini, in continuare, demersurile partidului”, a mai spus Luchian.

El a demisionat, imediat dupa pierderea alegrilor, din functia de presedinte al organizatiei municipale Bacau a PNL. „Am fost acuzat ca am fost prea elegant in campania electorala, insa, daca ar fi s-o iau de la capat, as face la fel. In campania de la locale nu a fost o lupta de proiecte, au castigat cei care au lovit mai mult in administratia locala. Memoria colectiva a uitat ce s-a facut bun pana in 2012” – a explicat Luchian.

El se declara multumit ca a reusit sa impuna pe listele de la Consiliul local Bacau nume noi, care vor reusi sa faca Opozitie constructiva.

In ceea ce priveste mostenirea mandatului sau parlamentar, Luchian spune ca a fost un mandat onorabil, dar ca se putea si mai mult.

El a promis ca va semna o declaratie notariala prin care se angajeaza sa renunte la pensia speciala de parlamentar, deoarece aceasta i se pare imorala si a fost impotriva adoptarii ei de la inceput.

Conducerea locala a PNL nu a fost, inca, informata de decizia lui Dragos Luchian de a nu mai candida. El spune ca isi propusese sa anunte acest lucru in cadrul unei sedinte, care, insa, a fost amanata.

In ceea ce priveste zvonurile referitoare la o posibila candidatura a senatorului Vasile Nistor pe listele PNL, Dragos Luchian a anuntat ca, 100%, acesta nu va candida pe lista de la Bacau, nici pe locul unu, nici pe alt loc.