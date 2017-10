Senatorii au votat marți împotriva cererii DNA privind începerea urmăririi penale a ministrului pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, într-un dosar privind organizarea unui concurs pentru angajarea de funcționari publici. S-au înregistrat 37 de voturi „pentru”, 77 „împotrivă” și o abținere. „Ca urmare a faptului că în urma votului exprimat nu a fost întrunit votul majorității senatorilor prezenți, în conformitate cu dispozițiile articolului 15 din Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările ulterioare, precum și cele din art. 151 din Regulamentul Senatului, Senatul nu cere urmărirea penală a dlui senator Viorel Ilie, ministrul pentru Relația cu Parlamentul”, a citit senatorul PSD Ioan Deneș raportul Comisiei de numărare a voturilor. Votul a fost secret cu bile. „Senatul hotărăște să nu ceară urmărirea penală a domnului senator Viorel Ilie, ministru pentru Relația cu Parlamentul în dosarul 314/P/2017 al DNA, Secția de combatere a corupției”, se arată în hotărârea Senatului căreia i-a dat citire președintele de ședință, senatorul Niculae Bădălău, vicepreședinte al acestui for. Viorel Ilie: Nu rezultă nicio probă care să îndrituiască cererea de urmărire penală față de mine, ca ministru Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, a cerut marți plenului Senatului să nu aprobe solicitarea privind începerea urmăririi penale în cazul său. Ministrul a susținut că nu există „nicio probă” care să îndreptățească solicitarea DNA. „Analizând declarațiile tuturor martorilor și suspecților existente în acest moment în dosarul de urmărire penală, nu rezultă nicio probă care să îndrituiască cererea de urmărire penală față de mine, ca ministru”, a spus Ilie în plenul Senatului. În opinia sa, dosarul în care este implicat „și-a atins deja scopul” în sensul în care procurorii DNA au dorit să ajungă „la un ministru”. „Afirm aceasta bazându-mă pe următoarele: în primul rând contextul politic și juridic de la acea dată, cu referire la discuțiile pe care ni le amintim cu toții din interiorul DNA cu privire la faptul că trebuie ca procurorii să ajungă la un ministru. Astăzi constatăm chiar mai mult, că au ajuns la trei”, a afirmat Viorel Ilie. El a cerut senatorilor să nu voteze cererea Parchetului pe motiv că aceasta e neîntemeiată. „Nu îmi rămâne decât să constat situația în care ne aflăm, eu în situația de a vă cere să respingeți cererea procurorului general, conștient fiind de faptul că vor fi voci critice la adresa mea, iar dumneavoastră, dragi colegi, în situația de a judeca și de a vota pentru sau împotrivă, funcție de conștiința fiecăruia, mai mult sau mai puțin subiectiv, cu influențe politice sau nu, așa cum credeți fiecare dintre cei prezenți în plenul Senatului României. Având conștiința că nu am făcut nimic din ceea ce mi se impută, mă simt nevoit totuși să-mi cer scuze dumneavoastră și colegilor din Guvern pentru situația în care ne aflăm cu toții”, a conchis Viorel Ilie. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.