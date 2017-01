Rezultate suspecte in 4% din teste

Programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin se desfasoara de câteva saptamâni si in judetul Bacau. Primele 300 de femei care au efectuat testarea Babes-Papanicolau au primit deja rezultatele. Acestea au ingrijorat autoritatile sanitare, care fac un apel la populatia feminina sa dea o mai mare atentie acestui program gratuit. Din pacate, sunt zone in care femeile sunt private de dreptul la testarea gratuita.

Ministerul Sanatatii deruleaza la nivel national un program de depistare a cancerului de col uterin. In cadrul acestuia, femeile cu vârste intre 25 si 64 de ani beneficiaza de un test Babes-Papanicolau gratuit. In judetul Bacau, primele rezultate sunt in masura sa ingrijoreze autoritatile sanitare. „De la un numar de aproximativ 300 de lame citite de medicii anatomo- patologi s-au observat 12 lame cu suspiciuni”, ne-a declarat dr. Cecilia Lucaci, coordonator programe de sanatate la Directia de Sanatate Publica Bacau. Nu inseamna ca este vorba despre cancer in toate aceste cazuri, ci despre rezultate care indica modificari la nivelul colului uterin. Femeile au fost dirijate de catre medicii specialisti pentru investigatii. „Aceste rezultate pot fi un argument pentru a adresa pacientelor rugamintea de a participa la acest program, a mai spus dr. Lucaci. Sa nu-l evite, fiindca preventia este foarte importanta. Dupa cum se vede din primele rezultate ale acestui screening, proportia femeilor depistate cu suspiciuni este destul de mare, chiar neasteptat de mare.”

Probleme intr-o parte a judetului

Pâna acum au intrat in program 60 % din medicii de familie. Din pacate, femeile aflate in evidenta doctorilor care nu s-au implicat in program nu pot beneficia de testarea gratuita. Este cazul celor care locuiesc in Onesti si Comanesti, precum si al celor din comunele arondate spitalelor din aceste orase. De altfel, de la Spitalul Municipal Onesti s-a anuntat inca de la demararea programului ca nu se va forma reteaua, deoarece angajatii din laboratorul de anatomie patologica nu sunt platiti pentru munca suplimentara. „Facem un apel catre medicii dina ceste zone sa se adreseze retelelor formate la Spitalul Judetean de Urgenta si Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, pentru a putea asigura si populatiei feminine din aceasta zona acces la screening,” a precizat dr. Lucaci. Pentru testarea gratuita, femeile trebuie sa se adreseze medicilor de familie. Acestia le programeaza pentru recoltarea lamelor in cabinetul lor sau le trimit la spitalele sau furnizorii acreditati sa faca parte din program. In cel mult 30 de zile de la recoltarea lamelor, femeile pot afla de la medicii de familie rezultatul testului.

Centre de recoltare a probelor in cadrul programului de screening pentru depistarea cancerului de col uterin:

– Spitalul Judetean de Urgenta Bacau;

– Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti;

– Clinica Regina Maria Bacau;

– GTL – Medical Clinic, Bulevardul Unirii (medic recoltor dr. Iuliana Manole),

– SC Hypocrat, str. Alexandru cel Bun, nr. 9, sc D, ap. 19 (medic recoltor dr. Neculai Ciuhodaru)

Obiectivele specifice ale programului sunt: depistarea cancerului de col uterin in stadii precoce si indrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente catre servicii medicale specializate de diagnostic si tratament.