Pomicultorii din societatea Fructex Bacau au descoperit, cu mare mirare, un corcodus care etala in ramurile de mult desfrunzite de brumele toamnei o mândrete de fructe abia coapte, galben-portocalii si zemoase.

Pomul se afla intr-o plantatie de corcodusi infiintata pe câmpul de cercetare de la Fructex pe care lucreaza o echipa condusa de Ioan Viorel Rati, prof. univ. dr. la Universitatea „Vasile Alecsandri”. Mirati ei insisi de fenomen, cercetatorii nu s-au speriat de acesta, ci vor acum sa foloseasca semintele fructelor târzii pentru a obtine puieti care vor deveni portaltoi cu o calitate aparte pentru viitorii pruni.

Corcodusul este utilizat si la Fructex pentru obtinerea de seminte din care sa apara viitorii portaltoi. Numit stiintific chiar „Prunus cerasifera”, corcodusul, ale carui fructe nu au o calitare foarte apreciata, poate fi insa un portaltoi valoros pentru soiurile de pruni.

„Avem, la Fructex – spune Ioan Viorel Rati -, plantatii de pruni, dar si de corcodusi. Corcodusul, in mod curent, este utilizat pentru obtinerea de seminte pentru puieti in pepiniera. Din acesti puieti, din cei mai tineri, unii au fost lasati sa rodeasca si am constatat ca unul a produs corcoduse pe care le-am recoltat pe 14 si 15 noiembrie”.

Soiurile de prun cele mai târzii se coc in luna septembrie, cum este, de exemplu, soiul Anna Spath, dar fructele vor fi supracoapte si stafidite. Insa toata luna octombrie si in prima jumatate a lunii noiembrie nu se mai gasesc prune in pomi in zona Bacau. Mai mult, corcodusele apar in luna august, iar in prima perioada a lunii septembrie dispar cu desavârsire.

Fata de momentul optim de coacere a corcoduselor, dar si a celor mai târzii soiuri de prun, ceea ce au gasit cercetatorii la Fructex sunt fructe coapte cu mai bine de o luna si jumatate nai târziu.

„Eu cred – a opinat Ioan Viorel Rati – ca de vina sunt conditiile de clima. Pomul care a fructificat acum a inflorit, probabil, mult mai târziu decât ceilalti corcodusi. Astfel, a si legat mai târziu, iar fructele s-au copt si ele tardiv. Aceasta inseamna ca este o mutatie genetica, dar care ar putea fi utilizata in lucrari de ameliorare, de obtinere de portaltoi noi de corcodus care ar putea sa imprime si soiurilor de prun tardive o coacere si mai târzie. Incercam sa obtinem un biotip de corcodus cu destinatie pentru altoi”.

Corcodusul este unul dintre cei mai raspânditi portaltoi ai pepinierelor noastre pentru prun, cais si piersic. În pepiniere, 99% din pruni si 40-50% din caisi si piersici sunt altoiti pe corcodus.