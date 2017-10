Școala Gimnazială Secuieni găzduiește luni, începând cu ora 13, seminarul ”Ziua mondială a alimentației”, organizat de Asociația de Promovare a Dezvoltării Personale (APDP) Bacău, în cadrul campaniei „FAN și promotor, sănătos în viitor!” Partenerii proiectului sunt DGASPC, Școlile Secuieni, Traian, Tisa-Silvestri, Mărgineni, Buhoci, Primăriile Horgești, Primăria Gioseni și Nicolae Bălcescu. Evenimentul din Secuieni va avea și o parte practică: un atelier gastronomic cu activități de gătit, servire și aranjare a mesei, cu susținerea unei echipe de elevi de la Colegiul Tehnic „N.V. Karpen” din Bacău, profilul „turism și alimentație”, coordonați de prof. Doina Nechițoi. „ Prin participarea alături de reprezentanții partenerilor instituționali ai proiectului a specialiștilor invitați din comunitatea băcăuană, dorim să trasăm noi direcții de dezvoltare a campaniei APDP de promovare a unui stil de viață sănătos care să sprijine dezvoltarea armonioasă a tinerei generații”, arată Carla Popa, președinta APDP. Campania FAN cuprinde, alături de atelierele gastronomice, și ateliere de dezvoltare personală, de promovare a unui stil de viață sănătos și a unui model de susținere a sănătății prin învățarea a cinci comportamente pozitive: susținerea unei activități fizice regulate, consumul de alimente nutritive, somn adecvat, practicarea relaxării și a obiceiurilor spirituale. Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite a declarat, în 1979, 16 octombrie ca Zi mondială de luptă împotriva foametei și sărăciei. De atunci, în întreaga lume sunt organizate, la această dată, evenimente de solidaritate împotriva foametei și de promovare a unei alimentații sănătoase. 0 SHARES Share Tweet loading...

