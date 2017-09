Băcăuanii au răspuns pozitiv invitației de sâmbătă, 23 septembrie din Piața Tricolorului, unde iubitori de mișcare și sport s-au întrecut cu gândul spre una din cele opt cauze propuse în acest an. Organizatorii evenimentului au fost Fundația Comunitară Bacău în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău. În cadrul semimarathonului au fost parcurse 5 curse (Individual, Ștafetă, Cursa Copiilor, Cursa Comunității și Cursa Urbană) fiecare cu dificultate și premi adecvate tuturor vârstelor. Cei mai mici alergători au avut șase ani iar cei mai în vârstă aveau peste 50 de ani. Cei care au concurat nu au ezitat să își aducă familiile la semimaraton și să explice că sportul este un lucru benefic pe care al trebui să îl avem în vedere în rutina noastră zilnică. Una din veteranele acestui eveniment, a fost profesoară de educație fizică în trecut venită din Roman la semimaratonul din Bacău, și a alergat la cursa de individual ca să își dovedească că este o învingătoare. ,,Am alegat ca să ajung la capăt și să-mi dovedesc mie că pot. Mișcarea însemnă pentru mine, să trăiesc.” – Tereza Lungu, participantă „Anul acesta prin Semimarathon sunt finanțabile opt cauze în cadrul fondului Științescu și împreună cu sute de alergători încercăm să atragem atenția că putem să schimbăm lucrurile în educație” — a spus Mihai Căprioara directorul Fundaţiei Comunitare din Bacău „Ceea ce ar trebui transmis comunității este că împreună putem să schimbăm lucrurile în comunitate și să facem lucrurile posibile. Semimarathonul la fel ca Swimathonul ne dă puterea de a arăta și că atunci când tu ești mic poți să umpli un pahar picătură cu picătură.” — a mai decrarat, Mihai Căprioara directorul Fundaţiei Comunitare din Bacău . Semimaratonul a fost organizat în cadrul proiectului „Științescu — inovație în educația tinerilor!”, finanţat de către Municipiul Bacău pe Legea 350/2005, domeniul tineret cu suma de 27400 lei. 0 SHARES Share Tweet

