Evenimentul Semimarathon se va desfășura sâmbătă, 23 septembrie 2017, de la ora 9.00, cu pornire din Piața Tricolorului. Aflat la a IV-a ediție, Semimarathon-ul este o competiție sportivă, dar și un eveniment de strângere de fonduri pentru proiecte inițiate de școli și grupuri de inițiativă din Bacău. Cauza susținută este Fondul ȘTIINȚESCU – inovație în educație. Fondul Științescu este la cea de a doua ediție și susține inițiativele care încurajează elevii să descopere lumea fascinantă a științelor exacte. Aceste proiecte sunt menite să cultive pasiunea elevilor pentru domeniul STEM. – Ce înseamnă Semimarathon?

– Semimarathon înseamnă mai multe curse, trasee și grade de dificultate, astfel că oricine își poate alege categoria la care să se înscrie. Cursa comunității este dedicată echipelor: familii, prieteni, ONG-uri, cluburi, firme etc. Ea sărbătorește implicarea și prezența activă a cât mai multor și diverși actori din comunitate. Crosul copiilor este dedicat celor cu vârsta între 6 și 14 ani. Ei vor alerga pentru dreptul lor la o educație care să le stimuleze pasiunea, imaginația și curiozitatea. Regina probelor este cea de Semimarathon, care presupune un traseu de 21 de km (Piața Tricolorului – Strada Războieni – Parcul Cancicov – retur, de șase ori), ce pot fi parcurși individual sau în regim de ștafetă. Anul acesta avem o nouă provocare! Cursa Urbană! Care e legătura dintre arhitectură, cultură și sport? Cât de multe crezi că știi despre orașul tău? Propunem o cursă prin clădiri interesante din Bacău! Descoperă o altă perspectivă asupra orașului… din interior! – De ce e nevoie de un astfel de eveniment?

– Sportul aduce oamenii împreună și este un vehicul important în angrenarea unei comunități. De aceea credem că un semimarathon este o modalitate prin care poți face mișcare și în același timp poți susține o cauză a comunității. Nu vorbim aici neapărat de cauze umanitare, pentru că anul acesta alergăm pentru educație, pentru Fondul Științescu.

Acest program de finanțare pentru proiecte educaționale încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor până în 19 ani. Partenerii proiectului sunt, la nivel național, Fundația Româno-Americană și Federația Fundațiilor Comunitare din România. În prima ediție, Fondul Științescu a finanțat șapte proiecte cu suma totală de 122.655 de lei, din care 32.586 de lei au fost strânși prin Semimarathon Bacău 2016. Beneficiarii Programului Științescu 2016- 2017 au fost peste 2.500 de elevi băcăuani. Și anul acesta, Științescu Bacău își propune să investească 30.000 de dolari în 8 proiecte. – Despre ce fel de proiecte este vorba?

– Sunt proiecte care „predau” chimia, fizica, matematica și tehnologia într-un mod inovativ, mai aproape de elev, încercând prin activități non-formale să redescopere pasiunea pentru științele exacte. Proiectul Centrul de educație în științe aplicate, înscris de Asociația KTS, va desfășura sesiuni practice pentru elevi în tot ceea ce înseamnă știință. Școala 10 introduce copii în miracolele naturii și plantelor medicinale prin proiectul Laboratoarele naturii. La Colegiul Național „Gh.Vrănceanu” elevii învață să folosească creioanele 3D și să construiască materiale didactice cu ajutorul acestora. Elevii Școlii „Ion Creangă” învață să citească etichetele ambalajelor. Ei reproduc în cadrul proiectului MINI-COMPANIA Ș.I.C prin reacții chimice produsele, mai mult sau mai puțin sănătoase, disponibile în comerț. Elevii clubului P.R.A.C.T.I.C de la Palatul Copiilor vor încerca să determine parametrii de calitate pentru izvoarele naturale de apă și potențialul energetic al unor zone, aflând experimental intensitatea radiațiilor solare. La Clubul de Științe al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Bacău elevi pasionați de IT vor deveni resursă în programarea de roboți, în timp ce în comuna Livezi, fizica și electronica vor fi puse în practică prin construirea unui kart. Iar în Sascut, Liceul Tehnologic „Jaques M.Elias” oferă șanse la optimizarea performanțelor elevilor prin proiectul „Formare de calitate – o șansă pentru viitor”.

– Cum se poate implica comunitatea? Ce putem face noi?

– Puteți susține prin participare, donații sau popularizare. Fiecare alergător la cursă plătește o taxă de participare ce înseamnă o contribuție la unul dintre proiecte. Fiecare participant la cursă devine astfel un promotor al proiectului având potențialul de a aduna în jur membri ai familiei și prieteni care pot susține la rândul lor. Participarea în mod activ la Semimarathon 2017, fie prin alergare, donații, implicarea în proiecte sau asumarea unui proiect în calitate de ambasador, înseamnă susținerea inovației în educație, înseamnă investiție în viitorul copiilor noștri. Alergăm pentru educație!

