Selgros Bacau sustine programele sociale ale FSC

Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) a beneficiat si in acest an de fondurile colectate de Selgros in cadrul intâlnirii de final de an cu clientii, partenerii si colaboratorii. Evenimentul, organizat in Dulcesti-Neamt, a adunat 300 de participanti, care au achizitionat bilete pentru tombola.

La final, banii au fost donati de Irina Stanciuc, directorul Selgros Bacau, pentru sustinerea programelor sociale ale FSC.

“Colaboram cu FSC de mai bine de 5 ani, nu doar cu ocazia intâlnirii noastre anuale cu partenerii, ci si in activitatile de pe parcursul anului. Ne sunt clienti si prieteni si am avut ocazia sa cunoastem indeaproape ce lucruri extraordinare si importante fac pentru copiii si batrânii defavorizati din Bacau. Cu fiecare colaborare suntem tot mai convinsi ca aceasta organizatie locala merita intreg sprijinul nostru si al partenerilor nostri”, a declarat Irina Stanciuc, manager Selgros Bacau.

In cadrul tombolei au fost puse la bataie mai multe modele de televizoare, iar marele premiu a constat intr-un week-end la volanul unei masini de lux, premiu oferit de Tiriac Auto Bacau. S-au strâns, din vânzarea biletelor, 7.540 lei, care au fost donati FSC. Banii vor fi folositi pentru a le darui pachete cu alimente, de Craciun, celor mai saraci vârstnici din mediul rural ingrijiti la domiciliu de echipele FSC. “Selgros este unul dintre partenerii si sustinatorii constanti ai organizatiei noastre.

Astfel de companii care inteleg importanta sustinerii continue a proiectelor dedicate categoriilor defavorizate sunt vitale pentru orice ONG. Partenerii de drum lung, cum sunt cei de la Selgros Bacau, ofera stabilitate si sustenabilitate proiectelor noastre si pentru aceasta le multumim din suflet. Multumim tuturor celor care si-au oferit contributia in cadrul evenimentului si in special doamnei director Irina Stanciuc, initiatoarea acestei actiuni”, a declarat Ionut Chirita, coordonator PR.