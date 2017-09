Selfie din aer, dispozitiv antisforăit, cuptorul cu rețete și algoritmi, la Salonul IFA din Berlin

IFA de la Berlin, cel mai mare salon de produse electronice din Europa și un frate mai mic al CES din Las Vegas, a prilejuit în acest an prezentarea unor inovații entuziasmante, dar nu numai. Unul dintre produsele neobișnuite la un astfel de salon este și un mic kit care include o seringă sterilă și mănuși de chirug. Un minut mai târziu și fără durere, potrivit fabricantului, sub pielea unui deget vă va fi introdus un microcip care vă va permite să deschideți mașina, să intrați în sala de gimnastică și să protejați datele sensibile. Digiwell poate fi achiziționat la prețuri pornind de la 75 de euro. O altă invenție inedită este o mică cutie care se conectează la zgarda câinelui, dar este destinată în special stăpânului. Aplicația monitorizează parametrii vitali și mișcările animalului și îi dau stăpânului sfaturi de dresaj. Datorită localizării prin GPS, această invenție înseamnă și sfârșitul anunțurilor pe hârtie atunci când dispare câinele. Aparatul Jagger&Lewis poate fi cumpărat la prețuri începând de la 99 de euro. Americanii de la Smart Nora au vândut 25.000 de exemplare din acest mic aparat care arată ca o piatră, conectată la un mic calculator. Dispozitivul este plasat sub pernă, iar apoi, datorită informațiilor captate de senzori, el vibrează și deplasează delicat perna imediat ce utilizatorul începe să sforăie prea tare. Această schimbare a axei gâtului și căilor nazale promite să limiteze sforăiturile cele mai puternice. Micul aparat Smart Nora poate fi cumpărat la prețuri începând de la 250 de euro. Tinerii francezi de la Eugene au prezentat la IFA un mic dispozitiv care ajută la sortarea deșeurilor. Așezat pe pubelă, scannerul citește codul de bare al ambalajului și apoi indică unde trebuie aruncat (sticlă, plastic, hârtie). Obiectul se dorește a fi unul care-i stimulează pe utilizatori. Cu cât scanăm mai mult, cu cât sortăm mai mult deșeurile, adunăm puncte-cadou pentru cumpărături online. Prețul de plecare al produsului este de 79 de euro. Visul de a construi dinozaurul multicolor al visurilor noastre și de a-l face să se deplaseze sau să întoarcă capul poate deveni în curând realitate datorită unei alte inovații. Sony pune la punct un joc pentru pasionații de toate vârstele, care permite scrierea de coduri, programarea și acționarea de pe tabletă a unor cuburi conectate legate la un mic monitor. Produsul este încă în fază de prototip. Deja ne putem tonifia abdomenul, așa că de ce nu și bărbia? Rio Toner promite ca timp de 60 de secunde pe zi să stimuleze mușchii gâtului și ai bărbiei prin intermediul unor mici impulsuri electrice despre care susține că nu provoacă durere. Prețul dispozitivului este de cel puțin 75 de euro. O altă inovație prezentată la IFA 2017 este Airselfie, o cameră de înaltă definiție montată într-o dronă minusculă, care încape în palma mâinii și care se află în carcasa telefonului. Airselfie poate face fotografii până la 20 de metri înălțime și este controlat de pe mobil. Pare a fi sfârșitul mult așteptat al bățului pentru selfie, comentează AFP. Prețul de vânzare al Airselfie începe de la 249 de euro. Specialistul în electrocasnice Miele a pus la punct primul său „cuptor inteligent”, care detectează natura și textura alimentelor și adaptează modul de gătire apelând la o colecție de rețete și algoritmi. Servim pulpă de miel pe un pat de sparanghel și cartofi? Mielul va fi fraged, sparanghelul crocant, iar cartofii se vor topi în gură, fără ca măcar să deschidem ușa cuptorului. Miele Dialog Oven va fi comercializat din 2018. AGERPRES 9 SHARES Share Tweet

