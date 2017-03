Sport Selecție la FC Dinamo Bacău de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nou înființata grupare fotbalistică FC Dinamo Bacău nu pierde timpul. Până la crearea unei echipe de seniori care va activa din vară în campionatul Ligii a V-a, gruparea fondată de profesorii de educație fizică Remus Pozînârea, Bogdan Ghica și Mihai Voicu va face la sfârșitul acestei săptămâni primul pas. Astfel, duminică, 2 aprilie, de la ora 12.00, FC Dinamo va organiza o acțiune de înscriere și de selecție pentru băieții născuți în anii 2005 și 2006. Acțiunea se va desfășura la baza „Constantin Anghelache” (stadionul Letea). Taxa lunară pentru copiii care vor face parte din lotul lui FC Dinamo va fi de 120 de lei pentru minimum 12 antrenamente pe lună. Informații suplimentare pot fi oferite de prof. Bogdan Ghica (tel. 0746942543) și prof. Mihai Voicu (tel. 0744699850). 0 SHARES Share Tweet

