Din această lună, Punctul vamal de interior Bacău are un nou şef. Astfel, prin ordinul şefului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la conducerea vămii din Bacău, a fost promovat, temporar (până la sfârşitul anului), inspectorul vamal Sava Pericle. Acesta îl înlocuieşte pe Vasile Şoiman căruia i-a încetat promovarea temporară în funcţia publică de şef birou vamal (post rămas vacant, după ce Valentin Grosu, fostul director al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale – denumirea vămii din Bacău, pentru o scurtă perioadă de timp – a fost implicat într-un proces penal de trafic de influienţă). Aşadar, schimbarea şefiei vămii din Bacău are legătură, oarecum, cu procesul lui Valentin Grosu care, luna trecută, a fost condamnat definitiv, cu suspendare, pentru trafic de influienţă. Mai exact, potrivit legislaţiei, postul de conducere nu putea fi atribuit definitiv nimănui pe timpul derulării procesului fostului director Grosu, întrucât funcţia publică fusese ocupată prin concurs de acesta. Ca atare, Vasile Şoiman (la fel şi actualul şef de birou) a fost promovat doar temporar ca şef al vămii din Bacău. În aceste condiţii, nu este exclus ca, de la începutul anului viitor (posibil chiar şi în perioada desemnării lui Sava Pericle), să fie organizat un concurs pentru ocuparea postului de şef de birou vamal. Despre Sava Pericle (57 de ani), un cunoscut colecţionar în domeniul numismaticii, dar şi al cartofiliei, am aflat că este originar din Suceava, având o experienţă de aproape 25 de ani în structurile autorităţii vamale. Acesta a deţinut, în timp, de cele mai mute ori, funcţii de adjunct la vama din Bacău. În plus, inspectorul vamal Sava s-a evidenţiat în numeroase activităţi de succes specifice vămii. Una dintre cele mai de răsunet a fost descoperirea, în 2007, a celei mai mari cantităţi de ţigarete netimbrate (peste 85.000 de pachete), introduse ilegal din Republica Moldova. Totodată, între 2007 şi 2013, perioadă în care Vama avea ca atribuţie şi supravegherea produselor accizate, noul şef de acum al vămii din Bacău s-a mai evidenţiat, atât în calitate de coordonator, cât şi ca participant direct, la reţinerea şi confiscarea unor cantităţi mari de ţigarete ilegale, băuturi alcoolice fără timbru fioscal şi alte produse accizate. 0 SHARES Share Tweet

