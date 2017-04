Șef nou la Direcția Agricolă

După aproape o lună de când Direcția pentru Agricultură a Județului (DAJ) Bacău a rămas, la propriu, fără conducere (fostul șef fiind scos la pensie pe 8 martie), instituția agricolă are, în sfârșit, un nou director. Astfel, de la începutul acestei săptămâni, DAJ Bacău va fi condusă de Simona Barzaghideanu, numită cu delegație în funcția de director executiv al instituției.

„Sunt delegată pentru a-mi exercita atribuțiile pe funcția de director executiv al DAJ Bacău pentru o perioadă de 6 luni, deocamdată, termen în care va trebui organizat concurs pentru ocuparea acestui post. Am găsit un colectiv unit, deși, așa cum știți, aici sunt două instituții într-una, după reorganizarea Direcției Agricole. De altfel, eu deja cunoșteam colectivul Camerei Agricole, încă din 2009, când am ocupat funcția de director adjunct al acestei instituții, dar și pe colegii de la Direcția Agricolă, întrucât Centrul județean APIA unde, la fel, am activat, avea o strânsă colaborare instituțională cu DAJ. Este un colectiv unit, deschis, pe care chiar mă pot baza, care chiar m-a susținut încă de la început”, a declarat Simona Barzaghideanu.

Concursul pentru ocuparea definitivă a fotoliului de șef al Direcției Agricole va trebui organizat chiar și înainte de expirarea celor 6 luni regulamentare, însă, potrivit Legii 188/1999 a funcționarului public actualizată, această perioadă se mai poate prelungi cu maximum 3 luni în anul calendaristic. Simona Barzaghideanu este din Bacău, căsătorită cu un cunoscut jurnalist sportiv local, Cătălin, împreună având o fetiţă de 10 ani.

Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București, promoția 1996. A activat un timp pe la diverse cabinete de avocatură din Capitală, abia din 2000 ajungând în Bacău, la Camera de Comerţ, pe un post de consilier juridic. A continuat să profeseze, tot ca jurist, la Prefectura judeţului Bacău, apoi la Ministerul Mediului şi la APIA Bucureşti, iar din 2008 până în 2014, la centrul judeţean al APIA. Ultima „oprire” până să preia şefia Direcţiei Agricole a fost, din nou, la Prefectura Bacău.