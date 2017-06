Onesti Ședință la Consiliul Local Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O nouă ședință – fulminantă!- se anunță la Consiliul Local Onești, azi 12 iunie, de la ora 13. Aceasta deoarece printr-un proiect de hotărâre inițiat de către primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc, consilierilor locali oneșteni li s-a cerut completarea Hotărârii Consiliului Local privind predarea Podului rutier peste râul Trotuș, aflat pe traseul drumului național 11, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea executării lucrărilor de reparații. Momentan acest pod se află în administrarea Consiliului Local Onești și este într-o stare critică deoarece o balustradă de protecție a căzut în râul Trotuș! Ce au reușit ca să facă autoritățile oneștene până în prezent a fost doar să monteze un indicator de limitare a trecerii autocamioanelor cu tonaj mare,(care nu este respectat de transportatori!) și au semnalizat printr-un gard de țeavă lipsa balustradei. Un proiect de hotărare ce este așteptat de către un mare număr de oneșteni privește aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiu. Tot pentru reglementarea unor lucruri din Onești consilierii locali vor decide aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2017 la Căminul pentru Persoane Vârstnice din strada 8 Martie, nr. 26, a normei zilnice de hrană pentru beneficiari precum și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Pe ordinea de zi a acestei ședințe se află și completarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar. Pentru aprobarea finanțării stagiului de pregătire sportivă în perioada 28 august – 4 septembrie pentru sportivii care au obținut rezultate deosebite la Etapa națională a Olimpiadei Sportului {colar, au inițiat un proiect de hotărâre consilierii locali Florin Rădulescu (PSD) șI Mircea Agapi (PSRO). O altă “actualizare” se referă la probarea, printr-un proiect de hotărâre, a Regulamentului privind nomenclatura urbană / stradală și adresă pentru municipiul Onești. Aprobarea preluării unor imobile ale unităților de învățământ în administrarea Consiliului Local, a cessionării drepturilor unor contracte de concesiune și a transmiterii fără plată, a terenurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești în suprafață totală de 2402 metri pătrați în proprietatea Bisericii Penticostale “Filadelfia” Onești completează ordinea de zi a acestei ședințe. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.