Onesti Ședință extraordinară la Consiliul Local Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Onești de azi 22 mai este deschisă de proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului infrastructurii edilitare aferente Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiu. Consilierii locali oneșteni vor decide și asupra aprobării cuantumului chiriei aferentă locunțelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiu și vor modifica o recentă hotărâre, luată în luna aprilie a acestui an. Hotărârea se referă la aderarea municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apă Canal” Constanța. Aprobarea trecerii imobilelor Atelier mentenanță și Laborator metrologie din folosința și spre exploatarea SC Termon CT Onești în administrarea Consiliului Local Onești și completarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului pentru perioada 2017 – 2022 și a Strategiei energetice a municipiului pentru perioada 2016 – 2022 sunt alte proiecte de hotărâre care vor fi dezbătute la ședința extraordinară a Consiliului Local Onești. Ultimul punct de pe ordinea de zi a acestei ședințe este cel privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cătălin Laurențiu Găbureanu pentru minorul Teodor Găbureanu. El este elev în clasa a V a a unei școli gimnaziale din municipiul Onești și este țIntuit la pat din luna ianuarie a acestui an, din cauza unei tumori a tibiei. După o intervenție chirurgicală la Spitalul “Grigore Alexandrescu” din București elevul Teodor Găbureanu urmează în prezent un tratament la o clinică din Turcia. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.