Luni, 6 februarie, de la ora 14 Consiliul Local Onești se întrunește într-o ședință extraordinară pe a cărei ordine de zi figurează doar trei proiecte de hotărâre. Primul este cel privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.12 din 19 ianuarie 2017, care stabilește completarea Actului Constitutiv al S.C. Apă Municipal S.A. Onești și aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație a acestei firme. Pe ordinea de zi a ședinței se mai află indreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr.185 / 24 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile incepând cu anul 2017 în Onești și prezentarea situației Serviciului public de apă și de canalizare din municipiu. La o lună de la preluarea acestuia de către SC Direcția Domeniului Public și Privat (SC DPP), s-a constatat că pierderile tehnologice au fost de 71 la sută, fapt ce face ca pierderile financiare să fie de 577 000 lei. Intr-o asemenea situație SC DPP Onești nu mai furnizează apă rece locuitorilor municipiului după ora 21, pentru a putea idendifica și înlătura pierderile din rețea. De asemenea, la nivelul municipiului Onești se vorbește de formarea unei comisii de control pentru depistarea furturilor de apă și sesizarea organelor de anchetă penală. Ion Moraru 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.