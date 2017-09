Onesti Ședință “de septembrie” la Consiliul Local Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri 27 septembrie Consiliul Local Onești se întrunește în ședința ordinară pentru această lună a toamnei, pe ordinea de zi fiind peste 15 proiecte de hotărâre. Modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială, aprobarea bugetului SC Domeniul Public și Privat SA și acordarea avizului de principiu favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal, în vederea unor reglementări urbanistice pentru construire magazine Dedeman și dotări aferente (pe str. Redului), sunt principalele proiecte care sunt în atenția consilierilor locali oneșteni la această ședință. La fel de importante se anunță a fi și proiectele de hotărâre privind stabilirea indicatorilor tehnico – economici și a documentației tehnice referitoare la reparațiile capitale, de modernizare și eficientizare energetică a Spitalului Municipal Onești și cel referitor la stabilirea numărului maxim de autorizații taxi, ce se vor atribui pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiu. Consilierii oneșteni vor trebui ca să dea câte un răspuns pentru soluționarea unor plângeri prealabile, care au fost înaintate Consiliului Local Onești de către funcționarii publici nemulțumiți de Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea salariilor de bază și de Federația Asociațiilor de Proprietari din municipiu, care contestă aprobarea, în urmă cu puțin timp, a metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului și a Convenției – cadru de facturare individuală a consumurilor de apă și canalizare de către RAJA Constanța. Aprobarea preluării din exploatarea și administrarea SC Domeniul Public și Privat a imobilului Pavilion administrativ al Serei Borzești și darea în administrarea Consiliului Local Onești, darea în administrarea Judecătoriei Onești a unui spațiu cu destinația Arhivă și reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență sunt alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a acestei ședințe. De asemenea, la inițiativa consilierului local Gheorghe Ene se va dezbate modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești și va fi aprobat un plan de măsuri pentru buna gospodărire a municipiului în perioada 2017 – 2018. 0 SHARES Share Tweet

