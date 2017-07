Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Onești de azi, 6 iulie, se află un număr de 15 proiecte de hotărâre. Printre acestea, consilierii locali ai municipiului Onești vor decide asupra acordării unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult din municipiu ce aparțin cultelor religioase recunoscute în România. După peste 5 ani de când s-a solicitat înființarea Poliției Locale Onești, pe ordinea de zi a acestei ședințe a legislativului oneștean se află și o asemenea propunere. Se va dezbate Regulamentul de organizare a cimitirelor aflate în domeniul public al municipiului și în administrarea SC Domeniu Public și Privat Onești. Încetarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești încheiat cu SC Domeniul Public și Privat (care are acum ca operator pe RAJA Constanța), atrage după sine și exprimarea Acordului de principiu pentru începerea procedurilor de dizolvare, lichidare și radiere a SC Apă Municipal SA Onești, asupra căruia se vor pronunța consilierii locali ai Oneștiului. Pe ordinea de zi a acestei ședințe se mai află un proiect privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.