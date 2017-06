Social Ședința Comitetului județean pentru Situații de Urgență Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Doamna Prefect Maricica Luminița Coșa a condus în calitate de Președinte a Comitetului județean pentru Situații de Urgență Bacău operațiunile de limitare a efectelor produse de fenomenele meteorologice din ziua de 21 iunie 2017 în partea de nord-vest a județului. Ca urmare a atenționărilor ANM emise în data de 21 iunie 2017, privind căderea de cantități însemnate de apă în partea de vest a județului, și a deplasării doamnei prefect și domnului subprefect Valentin Ivancea pe teren în cursul zilei de 21 iunie, în comuna Oituz și orașul Slănic Moldova,dar și a unor probleme urgente la nivel de județ, Comitetul județean pentru Situații de Urgență Bacău a fost convocat în după-amiaza zilei de 22 iunie 2017 , începând cu ora 17.00. Doamna prefect Maricica Luminița Coșa împreună cu domnul subprefect Valentin Ivancea și reprezentanți ai Inspectoratului județean de Poliție Bacău s-au deplasat miercuri 21 iunie 2017 ora 17.00 în partea de nord-vest a județului, în comuna Oituz și orașul Slănic Moldova. În calitate de Președinte a Comitetului județean pentru Situații de Urgență Bacău, doamna prefect Maricica Luminița Coșa a dispus luarea măsurilor de intervenție operativă, alocarea de efective suplimentare pentru zona afectată, pregătite de intervenție rapidă. La ora efectuării deplasării în zonele afectate, pe DN 11 traficul rutier era îngreunat în comuna Oituz, iar în orașul Slănic Moldova mai multe curți erau inundate și trei drumuri locale inpracticabile. Joi 22 iunie 2017 doamna prefect Maricica Luminița Coșa a dispus convocarea comisiilor de evaluare a pagubelor produse de fenomenele meteo din ziua de 21 iunie 2017, urmând ca Serviciul de Gospodărire a Apelor Bacău să întocmească Raportul final privind pagubele, raport ce urmează a fi transmis Guvernului României. Ședința extraordinară a Comitetului județean pentru situații de urgență a avut următoarea Ordine de zi: – Prezentarea și supunerea spre adoptare a unei Hotărâri privind aprobarea existenței unor situații de urgență și risc major de apariție a unor incendii de pădure, care presupun executarea unor lucrări de defrișare pe culoarele de siguranță ale LEA , gestionate de Sucursala de Transport Bacău a CN Transelectrica SA. – Prezentarea Ghidului cadru de acțiune pentru gestionarea incidentelor și situațiilor de urgență generate de animalele sălbatice(carnivore mari) la nivelul județului Bacău. – Informare privind efectele fenomenelor hidro-meteorologice periculoase care au afectat zona de nord-vest a județului Bacău în ziua de 21 iunie 2017 și măsurile dispuse. 0 SHARES Share Tweet

