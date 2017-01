Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, a participat, marți, la prima ședință din acest an a Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Ședința a avut loc la școala din comuna Letea Veche, unde reprezentanții ATOP au dezbătut situaţia operativă şi măsurile dispuse pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică din județul Bacău, precum şi problemele cu care se confruntă comunitatea locală. În cadrul şedinţei ordinare au fost discutate aspecte legate de: eficienţa serviciului poliţienesc atat cea de stat cât și locală, siguranţa persoanei şi a ordinii publice, siguranţa pe drumurile publice şi măsuri pentru îmbunătăţirea dotării şi utilării poliţiei. Ordinea de zi a ședinţei a mai cuprins o evaluare a activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute, pe linie de ordine publică, de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Poliția Locală Bacău, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, constituit pe lângă fiecare consiliu judeţean şi asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică pentru cetăţenii din toate localităţile judeţului Bacău. 40 SHARES Share Tweet

