Ședință agitată a Consiliului Local Bacău

Întrunit în ședință extraordinară, la finele săptămânii trecute, Consiliul Local Bacău a aprobat regulile și domeniile pentru finanțările pe Legea 350, program anual de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general, valabil în 2017. Față de varianta inițială a proiectului de hotărâre, consilierii locali au decis suplimentarea cu 300.000 de lei a sumei alocate domeniului Tineret și reintroducerea pe lista finanțărilor a activităților din domeniul “Social”.

În final, hotărârea Consiliului Local prevede alocarea a 800.000 de lei pentru “Social”, 1,3 milioane lei pentru “Tineret”, trei milioane lei pentru “Sport”, 50.000 lei pentru “Cultură” și 50.000 lei pentru “Educație”. Față de anul trecut, au dispărut din lista de finanțări domeniile “Mediu” și “Culte”.

Totodată, au fost aprobate și actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005.

“Metodologia și ghidurile solicitantului pentru fiecare domeniu în parte prezintă anul acesta o serie de modificări, iar printre noutăți se numără apariția avansului de 30% la semnarea contractului sau eliminarea taxei pentru documentația de elaborare a propunerii de proiect”, spune consilierul local independent Cristian Ghingheș.

Detaliile privind proiectele vor fi prezentate pe site-ul Primăriei Bacău.

Un alt proiect de hotărâre aprobat a fost cel prin care s-au adus modificări la lista de impozite și taxe locale. Astfel, a fost introdusă o taxă minimă de închiriere a amplasamentelor situate pe Terasa de flori din Piața Centrală, de 3 lei/mp/zi.

De asemenea, au fost introduse cinci taxe la Bazinul de Înot, o taxă pentru sala de sport a Complextului Sportiv “Constantin Anghelache”, precum și o reducere cu 75% a taxelor de închiriere pentru terenurile de fotbal ale Bazei Sportive “Lucrețiu Avram” și Complexului Sportiv “Constantin Anghelache” pentru asocialțiile și fundațiile cu activitate în domeniul sportului pentru copii și juniori, participante în competiții oficiale organizate de FRF/AJF Bacău.

Excludere ciudată a unui consilier local

Un episod special în ultima ședință a CL a fost proiectul de hotărâre prin care forul local constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al lui Corneliu Dan Jitariu, ca urmare a excluderii acestuia din Partidul Social Românesc. În timp ce de la prezidiul ședinței era lecturat ordinul prefectului de vacantare a locului de consilier local, o bună parte a consilierilor PSD au părăsit sala de ședințe, în semn de solidaritate cu colegul lor.

Corneliu Jitariu a apărut în sala de ședințe mult după începerea acesteia și a luat loc în zona rezervată publicului, de unde și-a auzit citită sentința, dar fără să i se dea posibilitatea să aducă argumente în favoarea sa.

“Ordinul prefectului se bazează pe două documente trimise de către partid. Unul face referire la faptul că eu mi-am dat demisia din partid și inclusiv din Consiliul Local, iar cel de-al doilea document face referire la faptul că prin demisia mea se vacantează postul de consilier local.

Demisia a fost obținută printr-un șantaj, care s-a produs încă dinainte de a depune candidaturile pentru Consiliul Local, la alegerile din primăvara trecută. Același lucru s-a întâmplat cu aproape toți cei aflați pe acea listă de consilieri.

Există într-adevăr demisia fiecăruia, separat unul de celălalt, cu semnătură și fără dată. Acest lucru a fost explicat de către conducerea partidului prin aceea că au mai fost înșelați și trădați de domnul Dragoș Ștefan și de domnul Gheorghe Huluță și că nu mai vor să treacă prin trădări.

Am fost vreo 27-28 membri de partid care am semnat chestia asta. Am semnat fiindcă nu aveam nici o problemă de traseism sau altceva asemănător care ar fi dus la trădare. Problema este că acea demisie nu a fost prezentată prefectului, ci doar decizia luată în partid. Dacă între timp demisia a fost datată, vorbim deja despre un fals în acte.

Dacă nu are dată, în principiu este nulă. Prin urmare, conducerea partidului se poate aștepta la un proces în care voi ataca decizia de prefect și cea a partidului. Este dreptul meu, sunt un om integru, nu mint, nu am făcut rău.

S-a observat că și consilierii PSD din comisia de buget-finanțe au părăsit sala la prezentarea deciziei de prefect. Chiar dacă am fost în opoziție cu ei, îi pot cataloga ca fiind oameni de calitate, fiindcă am găsit soluții comune fiind vorba despre oraș și cetățenii lui”, ne-a declarat Corneliu Jitariu.

Cristinel Manolache, pe care Corneliu Jitariu îl consideră deopotrivă vinovat pentru excluderea sa din partid și CL, spune că nu mai are calitate de lider în PSRo și că nu știe ce i s-a întâmplat de fapt fostului său coleg din CL.

Alte opinii din partid încă nu am obținut, dar au fost de remarcat vocile care au amintit de situația consilierului local Cristinel Manolache, care în plină campanie electorală a trecut de la PSRo la PMP, apoi și-a reluat locul în CL în calitate de consilier local PSRo, fără să fie sancționat printr-o eventuală excludere din forul local.

Explicația oficială, oferită de juriștii Primăriei, pare lămuritoare: liderii PSRo nu au cerut prefectului demiterea lui Manolache, astfel că aceasta nu ar fi avut temei legal.

“Și totuși, după ce am muncit foarte mult, conducerea partidului a catadixit să scape de mine fiindcă eram incomod în raport cu actuala putere locală, ceea ce nu se întâmplă și cu ceilalți membri de partid”. – Corneliu Jitariu