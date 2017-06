Social Secuieni: Scopul proiectului „Te caut, pădure” a fost atins! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Proiectul „Te caut, pădure”, coordonat de Cosmin David, primarul comunei Secuieni, și demarat la inițiativa Grădiniței „Pinochio”, a ajuns la final. „Este un proiect de suflet prin care am dorit să promovăm bunătatea, să dăruim viață unui copac și să aducem un zâmbet pe chipul copiilor defavorizați”, afirmă Cosmin David. În proiect s-au implicat circa 300 de elevi și peste 30 de cadre didactice. Au fost alături de autorități elevii Școlii „Mihai Drăgan”, preșcolarii Grădiniței „Crai Nou”, liceeni din Colegiile „M. Eminescu”, „Gr. Antipa”, „I. Ghica” și tineri de la Școala Postliceală „M. Eminescu”. „Scopul proiectului a fost atins, afirmă edilul. Am plantat o livadă cu peste 200 de pomi fructiferi și s-au făcut donații pentru 30 de copii în cadrul primei acțiuni, care a fost coordonată de Primăria Secuieni și Grădinița «Pinochio». Ulterior s-a procedat la ecologizarea zonelor plantate sub coordonarea colegiului «Gr. Antipa» și au fost adunate materiale reciclabile sub coordonarea Școlii «Mihai Drăgan». Ultima activitate din proiect constă în organizarea unui concurs artistic cu tema «Pădurea azi, pădurea mâine».” Concursul va avea loc joi, 8 iunie, la Colegiul „Mihai Eminescu”. La finalul acestuia, primarul comunei Secuieni va înmâna diplome și trofee câștigătorilor. „Ne dorim ca acest proiect să continue și să ne bucurăm de sprijinul și implicarea mai multor școli și licee din județ și, de ce nu, și din alte județe”, a mărturisit edilul. 0 SHARES Share Tweet

