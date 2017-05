O fetiță de 11 ani a fost găsită moartă în casa în care locuia cu părinții din satul Secuieni, cu urme de violență în zona gâtului. Autorităile locale s-au sesizat după ce fetița nu a mai mers la școală, de marți. Concubinul mamei adolescentei a fost sunat și acesta ar fi spus că s-a despărțit de femeie și ar fi trimis-o la tatăl biologic, la Iași. Când au sunat la Iași, reprezentanții Primăriei au aflat ca fetița nu era acolo și au mers acasă la concubin. Aici nu au găsit decât niște bilete de amenințare pe perna de pe pat. Azi-dimineață, in pat a fost găsită fetița de 11 ani, se pare, ștrangulată. Concubinul mamei adolescentei a fost găsit mort, spânzurat într-o magazie. Mama fetei a fost plecata la muncă în Italia și s-a întors, recent, acasă. Cazul este cercetat de polițiști și procurori. Vom reveni cu amănunte. 14 SHARES Share Tweet

