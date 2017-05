Actualitate Secuieni: Eleva de 11 ani a fost ucisă prin strangulare de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cazul minorei de 11 ani, găsită moartă în locuinţa concubinului mamei sale, din comuna Secuieni, şi cu urme de violenţă în jurul gâtului, este investigat în continuare de procurori şi poliţişti. Principalul suspect este bărbatul de 38 de ani, care a fost găsit spânzurat într-o magazie. Medicii legişti au efectuat autopsia şi au stabilit că fata a fost strangulată, dar s-au cerut în completare şi o serie de analize care vor fi făcute la Serviciul de Medicină Legală din Iaşi. „În cursul zilei de ieri (n.r. – joi) s-a procedat la efectuarea necropsiei cadavrului fetei şi a rezultat, în mod preliminar, drept cauza morţii asfixia mecanică prin strangulare. În prezent se fac cercetări «in rem» sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor”, a declarat Cristinel Ciocântă, procuror şef Secţie Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Reamintim că minora de 11 ani era lăsată de mama plecată la muncă în Italia în grija iubitului ei, un individ de 38 de ani, din Secuieni, cu care avea o relaţie de doi ani. A fost înscrisă la şcoala din comună şi nu a lipsit de la cursuri nici măcar o zi până la începutul acestei săptămâni, fiind unul dintre elevii buni. După trei zile de absenţe, conducerea şcolii a alertat Primăria şi au început verificările. Asistentul social al localităţii l-a sunat pe bărbatul de 38 de ani şi l-a întrebat de fetiţă, însă acesta a spus că s-a despărţit de mama ei şi că a trimis-o la Iaşi, la tatăl biologic. Informaţia nu s-a confirmat şi au mers la locuinţa acestuia, împreună cu mama minorei, ajunsă între timp în ţară, dar nici el şi nici fata nu au fost de găsit. Pe perna copilei s-au găsit în schimb mai multe bilete în care acesta scria că o să se răzbune şi că o să-i ia ce iubeşte ea mai mult. A doua zi au revenit cu Poliţia şi au găsit-o pe minoră moartă în pat, acoperită cu o plapumă. Se bănuieşte că fata era ucisă de câteva zile şi a fost adusă acolo cel mai probabil după ce s-au găsit acele bilete. Cei doi concubini s-ar fi cercetat în ultima perioadă iar femeia i-ar fi spus că vrea să se despartă de el şi că vine acasă să-şi ia copila. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.