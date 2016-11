Secretul lui Polichinelle

Cineastul american Michael Moore a scris, inca de acum câteva saptamâni, ca Trump va câstiga alegerile si dadea cinci motive pentru care se va intâmpla acest lucru.

De la acordurile de tip NAFTA sau TPP, care distrug locurile de munca din SUA, misoginismul alegatorului american, problemele juridice si etice ale lui Hillary si pâna la “efectul Jesse Ventura” de anti-vot ori problema votantilor lui Bernie Sanders.

In paranteza sa explicam ca in anii ’90, in Minnesota, a fost ales guvernator un luptator profesionist de wresling – Jesse Ventura – de catre alegatorii care au dorit sa transmita un mesaj clasei politice.

In ceea ce priveste problema cu Sanders, Moore explica faptul ca, desi cei care l-au sustinut in alegerile preliminare urmau sa voteze, disciplinat, cu Hillary, nu vor mai fi la fel de entuziasti si nu vor mai face campanie pentru Democrati si nici nu vor mai merge in ziua alegerilor sa scoata lumea la vot; in SUA legislatia permite atât transportul votantilor la sectiile electorale de catre simpatizantii candidatilor, cât si publicitatea electorala la usa sectiilor de vot.

Victoria lui Trump nu trebuie, deci, privita ca o surpriza. Pe retelele sociale s-a vazut din vreme diferenta dintre reactiile la postarile celor doi candidati: Hillary era depasita net de candidatul republican in privinta reactiilor (like & share).

Cu toate acestea, mass-media a prezentat situatia invers. Toata presa americana, mai putin FOX, s-a inregimentat pe fata de partea lui Hillary Clinton atacându-l pe Trump pe subiecte marginale pe care le-a augmentat si transformat in subiecte principale.

Pentru a reduce pagubele, CNN a fost nevoit chiar sa o concedieze pe o prezentatoare care ii transmisese lui Hillary intrebarile pe care urma sa le puna la dezbaterea televizata.

Am vazut ca deja incep sa apara la noi explicatii ciudate cum ca Trump a devenit presedinte pe seama alegatorilor saraci si slab educati.

Este acelasi penibil spectacol al neputintei de a explica faptul ca elitele nu pot impune mereu alesul.

Elitele americane au incercat sa o impuna pe Hillary Clinton cu orice pret, desi stiau ce schelete are prin dulapuri.

La fel cum elitele de la noi incearca sa impuna modelul de candidat, fara sa tina cont de faptul ca fiecare alegator are propriul sistem de valori si propriile interese. Iar când modelul propus de elite esueaza, ne trezim cu explicatii de genul ca alegatorii sunt prosti si ca votul universal este o pacoste.

In ciuda propagandei care se face si acum, victoria lui Trump este datorata in primul rând muncitorilor (working class) dar si alegatorilor anti-sistem, dovada ca principiul Jesse Ventura functioneaza cu brio.