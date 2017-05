Cultura Seară de Tango Nuevo, la Ateneu, cu Avantgarde Cvartet, Roberto Salvalaio și Stelian Dima-Resemeriță de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O seară deosebită pentru băcăuani în general și pentru iubitorii de ritmuri tango în special se anunță pentru luni, 22 mai, la Sala Ateneu a Filarmonicii ”Mihail Jora” din Bacău. Aici, prin parteneriatul cu instituția băcăuană, începând cu orele 18.30, cele mai frumoase compoziții ale părintelui Tango Nuevo, muzicianul argentinian Astor Piazzolla, vor fi aduse spre audiție de către Avantgarde Cvartet și invitații speciali ai evenimentului, Roberto Salvalaio (bayan) din Italia și Stelian Dima-Resmeriță (contrabas). Avantgarde Cvartet, în formula Ciprian Sicinschi (vioara I), Alexandru Timilie (vioara a II-a), Ilinca Sbanțu (violă) și Liviu Mera (violoncel), este un proiect inițiat în 2016 de cei patru, toți instrumentiști ai Orchestrei Filarmonicii ”Mihail Jora” din Bacău, și-și propune, prin evenimentele anunțate, ”o diversificare” în ceea ce privește muzica clasică, astfel încât un public cât mai generos să fie cucerit de aceasta. Cu importante participări deja la evenimente ”high class” din județ și cu câteva invitații, pentru vara lui 2017, în țară și străinătate, Avantgarde Cvartet pornește, în aceste zile, un mini turneu ”Recital Astor Piazzolla”, alături de Roberto Salvalaio și Stelian Dima-Resemeriță, primul spectacol având loc sâmbătă, 20 mai, la Focșani, al doilea, luni, pe 22 mai, în Bacău, la Sala Ateneu, al treilea, pe 23 mai la Moinești și pe 24 mai, la Onești. 0 SHARES Share Tweet

