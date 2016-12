Seara caritabila „Lumineaza Viata Nevazatorilor”

Marti seara, echipa de la cabinetul de recuperare medicala PhysioKinesis, au organizat la Beraria Valhalla o actiune caritabila. Vor sa adune in jurul lor cât mai multi oameni care sa inteleaga nevoia de integrare in comunitate a nevazatorilor si impreuna sa faca posibila realizarea cauzei lor din cadrul Swimathon 2016.

„Pentru un numar de zece nevazatori, PhysioKinesis vrea sa aduca in Bacau Academia de masaj si sa le ofere cea mai inalta treapta de specializare in tehnicile masajului. Va dura aproximativ un an, fiind vorba de 1080 ore de curs. Dupa obtinerea diplomelor, vom dezvolta in Bacau conceptul de «masaj la locul de munca» ”, a declarat Catalina Marchis, manager PhysioKinesis.

Alaturi de cei de la PhysioKinesis, la seara caritabila au fost prezenti Magicianul Augustin, care a facut o incursiune de neuitat in lumea nevazatorilor si Andrei Ciobanu Band, care au umplut sufletele cu vocile lor minunate, intr-un eveniment pe cinste.

Nu doar ei, ci si multi alti bacauani au inteles ca luminând viata unor oameni in intuneric, isi lumineaza si ei propria viata.