Seara caritabila, la Club The One, pentru o familie ramasa fara locuinta

Formatia Florin Blaj Band si Dj Ionut Mocanu, cu sprijinul Ligii Studentesti din Bacau si Club The One vor canta marti, 25 octombrie, in Club The One, in scop caritabil.

Sub deviza „ne distram si donam”, publicul bacauan este invitat in locul amintit, marti seara, pentru a sustine demersul organizatorilor in a ajuta o familie din Bacau ramasa pe drumuri dupa ce casa i-a fost mistuita de foc.

Este vorba despre familia Macovei din Bacau, care din 11 octombrie, a ramas fara locuinta pe care abia si-o ridicasera pe strada Frunzei, cartierul Gheraiesti, imobilul fiind distrusa complet in urma unui incendiu.

Sotii Macovei, care au si trei copilasi in varsta de 1,6 ani, 3,5 ani si 5 ani, trebuie sa o ia acum de la capat, tot ce le-a ramas dupa dezastru fiind cateva hainute si cateva piese de mobilier.

Toti cei care doresc sa ajute familia Macovei sunt invitati marti seara, la clubul amintit, intrarea fiind pe baza de donatie.

Informatii si rezervari se pot obtine la numerele de telefon 0743570595, 0727327083.