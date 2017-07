În data de 26 iulie a.c., S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale “Bistrița” – Piatra Neamț va desfășura o serie de activități de verificare și întreținere a sistemului de avertizare-alarmare în caz de accidente la baraje, de pe raza județului Bacău. Activitățile de verificare vizează sirenele electronice din următoarele localități: între orele 10:00 – 12:15 – municipiul Bacău;

între orele 12:30 – 13:30 – comuna Letea Veche;

între orele 14:30 – 15:00 – comuna Horgeşti; Pentru a nu crea o stare de nesiguranță și de panică în rândul cetățenilor din localitățile pe raza cărora se vor efectua aceste activități de verificare a sirenelor electronice, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău a luat măsuri de înștiințare a comitetelor locale pentru situații de urgență cu privire la desfășurarea acestor activități și obligativitatea informării populației.

