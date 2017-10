Marți, 03 octombrie a.c., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău va efectua un exerciţiu pentru antrenarea structurilor de intervenție pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă pe Aeroportul „George Enescu” Bacău. Desfășurarea exercițiului se va face după un scenariu dinainte stabilit, care va avea mai multe situații specifice. Pentru rezolvarea acestora vor fi implicate un număr impresionant de forțe și mijloace din cadrul I.S.U.J. Bacău. Totodată, vor fi mobilizate și forțe și mijloace aparținând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Bacău, Spitalului Judeţean Bacău – Unitatea de Primiri Urgenţe, Crucea Roşie România – Filiala Bacău, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Serviciului Privat pentru Situații de Urgență a Aeroportului Internaţional „George Enescu” Bacău, Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău, Bazei 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu” și a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență a S.C. Aerostar S.A. Conform scenariului, în data de 03 octombrie 2017, la ora 09:30, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău este anunţat prin sistemul unic de apeluri de urgenţă 112, despre faptul că un aparat de zbor de tip Boeing 737, care se afla în procedură de aterizare pe Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău, a suferit o defecţiune electrică şi nu poate deschide trenul de aterizare. Imediat, s-a luat măsura alertării pentru intervenție a Detaşamentului de Pompieri Bacău și anunțarea Serviciul Privat pentru Situaţii de urgenţă aeroportului. De asemenea, se solicită activarea Planului Roşu de Intervenţie. În urma acestei solicitări prefectul dispune activarea Planului Roşu de Intervenţie, mobilizarea forţelor de intervenţie la faţa locului, pregătirea Spitalului Judeţean Bacău pentru primirea victimelor, convocarea grupului de suport tehnic pentru accidente deosebit de grave pe căi de comunicaţii, deplasarea specialiştilor în teren, întrunirea în şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și numirea inspectorului şef al I.S.U.J. Bacău – comandant al acţiunii. Astfel, la locul evenimentului sosesc forțe și mijloace din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Bacău, Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău și Crucii Roşii România – Filiala Bacău.

Odată cu sosirea forțelor de intervenție la fața locului, comandantul intervenţiei dispune deplasarea la locul intervenţiei a Punctul Medical Avansat din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, solicitarea în sprijin a forţelor din cadrul detașamentelor de pompieri Onești și Moinești. La ora 10:00, are loc aterizarea forţată a avionului pe covorul de spumă realizat pe pista Aeroportului „George Enescu" Bacău. În urma aterizării forţate avionul părăseşte pista, fuzelajul se avariază iar motoarele acestuia se autoaprind în urma impactului. În vederea localizării şi lichidării incendiului, comandantul intervenţiei dispune – asigurarea condiţiilor pentru efectuarea manevrelor de forţe şi mijloace necesare în vederea desfăşurării acţiunii de intervenţie, în raport cu evoluţia situaţiei operative, realizarea dispozitivului circular de stingere a incendiului produs și alimentarea autospecialelor de la hidranţii exteriori ai aeroportului. Totodată, în vederea evacuării şi acordării primului ajutor victimelor se dipune solicitarea în sprijin a elicopterelor SMURD pentru transportul eventualelor victimelor, constituirea echipajelor de salvare evacuare a victimelor, executarea manevrelor de descarcerare a victimelor surprinse în interiorul aeronavei, executarea activităţilor de căutare şi evacuare a victimelor către Punctului Medical Avansat şi triaj acestora, transportul victimelor către centrul de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău de către ambulanţele S.M.U.R.D., S.A.J. şi Crucea Roşie. În urma accidentului aviatic au rezultat 35 de victime. La ora 10:50, comandantul intervenţiei este anunţat că în urma investigaţiilor medicale de specialitate este necesar transferul a patru victime care au suferit arsuri grave de la Spitalul judeţean Bacău la unităţi spitaliceşti şi secţii specializate. Exerciţiul are drept scop antrenarea forţelor participante pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale – cu scopul de a evita sau diminua pierderile de vieţi omeneşti şi pagubele de bunuri sau valori materiale. De asemenea, prin intermediul acestei simulări se vor urmări însuşirea misiunilor şi atribuţiunilor ce le revin structurilor participante, verificarea modului de cooperare între structurile de intervenţie, testarea Planului roşu de intervenție al judeţului Bacău, aplicarea procedurii de triaj al victimelor, precum și în luarea deciziei pentru derularea operaţiunilor de intervenţie în condiţii de siguranţă şi pentru reducerea timpilor operativi de intervenţie.

