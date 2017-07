Multimedia Se schimbă traversele la calea ferată de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 1 of 3 Activitate intensă în vecinătatea barierei de la poliție! O echipă de muncitori fusese mobilizată să schimbe traversele la trecerea de nivel cu calea ferată ce deservește trenurile de marfă care asigură transportul pe calea ferată la și de la societăți importante din zonă. Operațiunea se derula la foc continuu, întrucât, obstrucționa circulația autoturismelor spre strada Constanței. În aceste condiții, traficul a fost redirecționat, mașinile folosind cea de-a doua cale de acces existentă în zonă. Surprinși de activitatea frenetică a muncitorilor, șoferii care tranzitau zona se întrebau pe când vor fi schimbate și traversele de ciment de la trecerea de nivel cu calea ferată de la barieră. Majoritatea traverselor de aici sunt sparte, cu fierul beton la vedere, ceea ce face dificilă traversarea căii ferate. 37 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.