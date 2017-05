Social Se răcește vremea de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vremea devine deosebit de rece pentru această perioadă în următoarele două zile, iar în cursul dimineților, în special a celei de joi, 11 mai, se va produce brumă local în nord-vest, centru și nord și pe spații mai restrânse în restul teritoriului, cu precădere în zonele deluroase, potrivit unei informări meteorologice publicate marți de Administrația Națională de Meteorologie. Începând din după-amiaza zilei de marți, 9 mai, și până în a doua parte a zilei de miercuri, 10 mai, temporar va mai ploua, pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în centrul țării, iar în zona Carpaților Orientali și Meridionali, îndeosebi la altitudini mari, se vor semnala precipitații mixte. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și vor fi perioade de timp în care vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, posibil, grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15 l/mp și punctiform 25…30 l/mp. (AGERPRES) 14 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.