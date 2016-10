– Domnule comisar sef, cum au trecut cele noua luni din acest an in trafic? Au fost mai multe accidente, mai multe victime?

– In acest an am avut 200 de accidente grave, soldate cu 40 de morti si 185 de raniti grav, cu o usoara scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut. In ultimele luni se constata o scadere atât a numarului de persoane decedate, cât si de persoane ranite grav in accidente. Putem spune ca, in ceea ce priveste obiectivul urmarit de Consiliul European, de reducere a numarului persoanelor decedate in evenimente rutiere cu 50 la suta din 2010 pâna in 2020, acest indicativ a fost atins si de noi in primele noua luni si speram la un rezultat mai bun pâna la sfârsitul anului.

– Care au fost principalele cauze generatoare de evenimente rutiere?

– Indisciplina pietonala este pe primul loc, apoi viteza neadaptata la conditiile de drum, indisciplina biciclistilor, neacordarea prioritatii de trecere, atât vehiculelor, cât si pietonilor, si abateri ale conducatorilor de atelaje, motiv pentru care efectivele noastre si-au structurat activitatile pe aceste cauze prezentate.

– In judetul Bacau sunt sase „puncte negre”. Ce s-a facut pentru reducerea accidentelor in aceste zone?

– Aceste puncte negre se concentreaza pe DN 2, drum care cunoaste si cele mai mari valori de trafic, si apar, in special, in zona unor intersectii cu drumuri laterale, pentru care nu exista banda de stocaj pentru efectuarea virajului la stânga sau nu sunt bine semnalizate, ori la intrarea in statii de alimentare cu carburant. Am facut si vom face in continuare demersuri pentru amelioarea acestor puncte de conflict, in spiritul Legii 265/2008, care reglementeaza activitatea comisiei de siguranta rutiera suplimentara, inaintând Autoritatii Rutiere Române aceste solicitari cu datele pe care noi le obtinem la fata locului, adica ce consideram noi ca este deficitar si ar trebui indreptat astfel incât elementul drum sa nu mai contribuie la producerea de noi accidente.

– Care este situatia in municipiul Bacau?

– In municipiul Bacau avem o scadere a numarului de accidente grave. Au fost 44, fata de 51 anul trecut, si s-au inregistrat scaderi si la numarul de raniti grav.

Numarul persoanelor decedate reprezinta o problema si in special pietonii in traversare. Din cele 9 persoane decedate, 6 au fost pe fondul indisciplinei pietonale.

– La orele de vârf, traficul in unele zone din municipiul Bacau este foarte aglomerat. Ce este de facut?

– Noi actionam cu efectivele avute la dispozitie, pentru fluidizarea anumitor intersectii, pe intervalul in care vârfurile de sarcina, ca sa spunem asa, sunt ridicate. Dar am facut in acelasi timp, in temeiul prevederilor legale, demersuri la administratorul public pentru gasirea unor solutii si speram, ca in perioada urmatoare, sa se simta si efectul acestora.

– Mai exact, ce se poate face?

– In primul rând, se poate face o separare a sensurilor de mers, asa cum se poate vedea pe drumurile expres, intens circulate, sau cum este intrarea in municipiul Bucuresti. In felul acesta depasirea nu mai poate fi o cauza a producerii de evenimente, iar pietonul va trece strada numai pe marcajul pietonal unde, folosind acele „cocoase”, conducatorul auto va fi nevoit sa reduca viteza si ii va permite sa treaca. In municipiul Bacau, se poate face acest lucru pe artera principala, incepând de pe Republicii si pâna la iesirea la intersectia Calea Romanului cu Calea Bârladului. S-ar putea separa sensurile de mers, s-ar putea realiza pe axul drumului niste insule de refugiu pentru pietoni si astfel pietonul sa nu mai fie nevoit sa-si traga sufletul ca sa traverseze 16 metri, ci o face etapizat. Traverseaza opt metri, ajunge pe insula din axul drumului, care este protejata conform standardelor, si când apare semnalul verde pentru celalalt fir se angajeaza in deplasare si in felul acesta am reusit sa cream unda verde pentru vehicule pe ambele sensuri. Atunci n-am mai avea blocaje, n-am mai avea acel vârf de sarcina care se inregistreaza dimineata sau la orele prânzului. La acestea se adauga monitorizarea si dirijarea inteligenta a traficului cu camere care masoara valorile de trafic si permit verde pentru firul aglomerat. In alte orase sunt si, personal, am facut un calcul. Ceea ce v-am spus eu, numai pe strada Republicii, investitia s-ar putea amortiza intr-un an, prin reducerea cheltuielilor de carburant, adica statul la culoarea rosie a semaforului.

– Se poate spune ca se conduce agresiv sau ca sunt mai multi soferi bauti la volan?

– Prin cazuistica prezentata se poate vedea ca alcoolul nu este nici macar in primele cinci cauze generatoare de evenimente rutiere. Alcool se consuma, si mai ales la sfârsitul saptamânii, dar n-as putea spune ca exista o diferenta fata de anul trecut. Conducatorii auto trebuie sa stie, insa, ca intr-o astfel de situatie se poate ajunge chiar la anularea permisului de conducere, printr-o hotarâre definitiva a instantei. Si avem destule cazuri. In ceea ce priveste agresivitatea in trafic, pe anumite sectoare de drum se constata uneori si agresivitatea in conducere, dar ea este estompata in momentul in care politistii isi fac datoria in strada. De aceea, noi incercam sa fim prezenti peste tot in trafic si de cele mai multe ori reusim, pentru ca avem mijloace tehnice certificate, vehicule echipate, dotate, oameni pregatiti si ne facem treaba.

– Ce recomandari aveti pentru participantii la trafic, mai ales pentru aceasta perioada din an?

– Dupa cum ati observat, la cauze generatoare de accidente sunt si biciclistii, carutasii si le-as recomanda atunci când ies pe drumul public sa fie echipati corespunzator prin mijloacele reflectorizante prevazute de lege. Conducatorii auto sa fie atenti ca in aceasta perioada se culege recolta de pe câmp, se incearca a se definitiva lucrarile agricole iar in mediul rural traficul este mai aglomerat. Tot pentru ei recomandam echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarna, verificarea presiunii in pneuri si a instalatiilor de dezaburire.