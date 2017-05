Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău organizează la sfârșitul acestei săptămâni un nou târg de adopții pentru câinii din adăpost. Evenimentul se va derula sâmbătă, 3 iunie, de la ora 10.00 la locul de joacă destinat animalelor de companie din Parcul Cancicov, „Cuțodrom” cum este denumit de iubitorii de animale. Târgul de adopții se află la cea de-a doua ediție, după cea din luna aprilie, și își propune să aducă în fața celor care doresc să adopte un animal 10 căței de talie mică. Doritorii de adopții de câini de talie mare sunt așteptați la adăpost de unde pot „înfia” câini din mai multe rase. 0 SHARES Share Tweet

