Băcăuanii care locuiesc în cartierul Izvoare și majoritatea consumatorilor de pe strada Milcov (cei cuprinși între strada Izvoare și bazarul rușilor) nu vor avea marți apă potabilă la robinet, între orele 9.00 și 16.00. În acest interval orar, pe strada Mușcatelor din cartierul Izvoare se execută lucrări de investiții derulate de Primăria Bacău. Oprirea apei potabile pe tronsonul amintit va duce inevitabil la tulburarea apei în momentul în care se va relua furnizarea acesteia. Pentru a evita disconfortul, băcăuanii care locuiesc în zonele amintite își pot face rezerve de apă potabilă.

