Social Se micșorează tarifele la canalizare pentru populație de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aleșii județului se vor întâlni pe 28 decembrie pentru ultima oară în acest an. În ședința ordinară de miercuri vor fi supuse dezbaterii 17 proiecte, dintre care două vizează structura personalului în 2017: Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul Cosiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Pe ordinea de zi se mai află documentația pentru catapeteasma Catedralei „Înălțarea Domnului", premierea sportivilor din cadrul secțiilor de judo și powerlifting, două proiecte privind programul de transport public județean și acordarea unui împrumut temporar Serviciului Public de Managament al Deșeurilor. De asemenea, va fi propusă diminuarea tarifelor la canalizare pentru populație de la 3,08 lei/mc la 3,06 lei/mc pentru întreaga arie de operare, modificare pentru care există avizul Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice. În sfârșit, consilierii vor mai aproba numirea lui Adrian Jicu în funcția de manager al Bibliotecii Județene și validarea lui Benone Tocilă, șeful Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică în mandatul 2016-2020.

